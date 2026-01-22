Connect with us

Administrație

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul

Publicat

acum O oră

Guvernul dezbate joi un proiect de lege ce vizează măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice.

Inițiativa propusă de Ministerul Muncii prevede micșorarea pensiei speciale cu 85% pentru bugetarii care cumulează pensia specială cu salariul. De asemenea, detașările de funcționari vor fi oprite în termen de 10 zile, cu unele excepții, potrivit g4media.ro.

Măsuri privind funcționarii publici

Principalele prevederi:

  • pensia de serviciu/ militară vor putea fi primite în activitate la cerere, dacă valoarea acesteia scade cu 85%
  • funcționarii publici și personalul contractual pot rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, dacă angajatorul este de acord
  • în cazul reorganizării instituțiilor, se organizează examen de selecție în situația în care trebuie eliberați din funcție mai mulți angajați; perioada de preaviz se suspendă în această perioadă
  • funcționarii încadrați la cabinetul unui demnitar nu mai beneficiază de obligativitatea rezervării postului
  • încetează detașările, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii; excepție sunt angajații din sectorul apărare/ordine publică și cei din misiuni externe
  • se impune termen de 30 de zile în care instituțiile pot decide dacă persoanele detașate anterior pot rămâne pe acele posturi prin transfer
  • concursurile pentru posturi vacante la stat rămân suspendate până în 31 decembrie 2026; excepție: 15% din posture ce se vor vacanta după 1 ianuarie 2026.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Atenționare meteo: precipitații mixte și condiții de formare a poleiului, în Alba și alte zone din țară
Actualitateacum 12 minute

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Evenimentacum 35 de minute

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 3 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Proiectul EU Inc: Antreprenorii își vor putea deschide firmă în orice stat UE, în 48 de ore, integral online
Economieacum 18 ore

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 35 de minute

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 17 ore

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 22 de ore

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Evenimentacum 13 ore

De ce amânăm lucrurile pe mai târziu? Ce este procrastinarea și de ce nu trebuie să fie confundată cu lenea
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 12 minute

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Actualitateacum o zi

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Educațieacum 2 zile

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Mai mult din Educatie