Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul

Guvernul dezbate joi un proiect de lege ce vizează măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice.

Inițiativa propusă de Ministerul Muncii prevede micșorarea pensiei speciale cu 85% pentru bugetarii care cumulează pensia specială cu salariul. De asemenea, detașările de funcționari vor fi oprite în termen de 10 zile, cu unele excepții, potrivit g4media.ro.

Măsuri privind funcționarii publici

Principalele prevederi:

pensia de serviciu/ militară vor putea fi primite în activitate la cerere, dacă valoarea acesteia scade cu 85%

funcționarii publici și personalul contractual pot rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, dacă angajatorul este de acord

în cazul reorganizării instituțiilor, se organizează examen de selecție în situația în care trebuie eliberați din funcție mai mulți angajați; perioada de preaviz se suspendă în această perioadă

funcționarii încadrați la cabinetul unui demnitar nu mai beneficiază de obligativitatea rezervării postului

încetează detașările, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii; excepție sunt angajații din sectorul apărare/ordine publică și cei din misiuni externe

se impune termen de 30 de zile în care instituțiile pot decide dacă persoanele detașate anterior pot rămâne pe acele posturi prin transfer

concursurile pentru posturi vacante la stat rămân suspendate până în 31 decembrie 2026; excepție: 15% din posture ce se vor vacanta după 1 ianuarie 2026.

