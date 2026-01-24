Sportivii de la CS Unirea Alba Iulia au câștigat peste 200 de medalii în 2025, majoritatea de aur. Performanțele, pe secții

CS Unirea Alba Iulia a încheiat anul 2025 cu rezultate foarte bune. Sportivii clubului au câștigat 205 medalii, dintre care 97 de aur.

Performanțele au fost confirmate atât pe plan național, cât și în competițiile internaționale.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia, pe secții

Atletism:

Sportivi legitimați: 17

Număr medalii: 12

Dintre care 7 de aur, 4 de argint, 1 de bronz.

Box:

Sportivi legitimați: 9

Număr medalii: 7

Dintre care 2 de aur, 3 de argint, 2 de bronz.

Culturism și fitness:

Sportivi legitimați: 6

Număr medalii: 1

Din care 1 de aur.

Haltere:

Sportivi legitimați: 4

Număr medalii: 5

Din care 1 de argint și 4 de bronz.

Judo:

Sportivi legitimați: 33

Număr medalii: 11

Dintre care 7 de aur, 3 de argint și 1 de bronz.

Orientare:

Sportivi legitimați: 7

Număr medalii: 16

Din care 7 de aur, 8 de argint și 1 de bronz.

Powerlifting:

Sportivi legitimați: 21

Număr medalii: 128

Din care: 63 de aur, 38 de argint și 27 de bronz.

Taekwondo WT:

Sportivi legitimați: 11

Număr medalii: 25

Din care 10 aur, 6 de argint și 9 de bronz.

Tenis de masă:

Sportivi legitimați: 6

Rezultate: menținere în Divizia B.

Conducerea CS Unirea Alba Iulia (director Daniela Moșneag) transmite felicitări celor 114 sportivi legitimați pentru seriozitate și perseverență, dar și antrenorilor, pentru munca depusă sub numele clubului.

