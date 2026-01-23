Senatorul care a trecut de la POT la PSD, CONDAMNAT la muncă în folosul comunității. A fost prins conducând fără permis

Senatorul Paul Ciprian Pintea a fost condamnat recent de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), printr-o decizie definitivă, la un an și cinci luni închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând o mașină având permisul suspendat.

Judecătorii au mai decis ca senatorul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. De asemenea, el va presta muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău.

Paul Ciprian Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori. Ulterior, în iunie 2025, el s-a alăturat PSD.

Decizia ÎCCJ a confirmat sentința din 17 iunie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care senatorul primise o pedeapsă de un an și cinci luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de doi ani

Anterior, Paul Ciprian Pintea primise nouă luni pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, pedeapsă contopită cu o altă condamnare de un an și două luni, primită în martie 2024 la Judecătoria Zalău, tot pentru aceeași infracțiune, în final rezultând pedeapsa rămasă definitivă prin decizia luată luni, 19 ianuarie.

Paul-Ciprian Pintea are în prezent un nou dosar penal pentru conducere fără permis, după ce a fost surprins de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, la începutul lunii noiembrie 2025, în municipiul Zalău, conducând un autoturism, deși avea suspendat dreptul de a conduce

Și-a trecut în CV că urmează cursuri la „Academic Singles”, un site de matrimoniale

Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spațiul public după ce jurnaliștii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale, scrie Agerpres.

Tot în CV, el a menționat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani și 10 luni.

Ulterior, și-a modificat CV-ul și a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Și această ultimă mențiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.

