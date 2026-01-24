Connect with us

Clasament Harvard: România a urcat în topul global al complexității economice, în ultimul deceniu. Care sunt provocările

România a urcat în topul global al complexității economice, potrivit unui studiu realizat de Harvard Growth Lab. Se află pe locul 26, avansând 9 locuri în ultimul deceniu. 

Analiza evidențiază diversificarea economiei, oportunități de utilizare a know-how-ului și creșterea exporturilor.

”Concluzia centrală este că România a devenit o economie sofisticată, depășind așteptările pentru nivelul său actual de venit. Țara a reușit o transformare structurală de succes, trecând de la industrii simple (textile, încălțăminte) la sectoare complexe (electronice, auto, IT)”, notează consultantul economic Andrei Caramitru, într-o postare publică.

Potrivit sursei citate, economia este "mai complexă decât s-ar aștepta" având în vedere PIB-ul pe cap de locuitor.

”Spre deosebire de vecini precum Ungaria sau Slovacia, care sunt extrem de dependente de industria auto, România are o economie mai diversificată. Aceasta include un mix sănătos de agricultură (cereale), industrie auto și servicii complexe”, mai precizează Caramitru.

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a crescut la 18.424 de dolari în 2023, față de 1.563 de dolari în 1995. În clasamentul citat, România este pe locul 46 în lume din 145 de țări analizate. Țara noastră a exportat în 2023 produse în valoare de 143 miliarde dolari.

Provocări

Harvard Growth Lab identifică următoarele oportunități:

  • diversificarea în produse conexe celor existente
  • oportunități majore de a utiliza know-how-ul existent din industria auto pentru a se extinde în sectoare industriale noi
  • exportul de servicii complexe

Este evidențiat și un risc de încetinire a creșterii economice.

”Deși complexitatea este ridicată, proiecțiile de creștere economică pentru următorul deceniu sunt moderate (estimări în jur de 2.1% - 2.7% anual). Acest lucru sugerează că, deși avem capacitatea de a produce bunuri complexe, volumul și eficiența trebuie scalate”, notează consultantul.

Importurile tind să crească mai repede decât exporturile în anumite sectoare.

Consultantul economic identifică potențialul mare în petro-chimie care poate fi construit pe baza gazelor din Marea Neagră / Neptun Deep.

Analiza Harvard, AICI.

