Primăria Alba Iulia cumpără pompe noi pentru fântânile arteziene din Piața Cetății, Parcul Sf. Ecaterina și Piața Iuliu Maniu

Ministerul Educaţiei Naţionale va publică sâmbătă, 24 iulie, rezultatele admiterii la liceu 2021, după repartizarea computerizată.

Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

AICI, vor fi disponibile rezultatele la repartizare computerizată pentru admiterea la liceu 2021.

În județul Alba au depus cereri de înscriere admitere liceu – repartizare computerizată, până joi la ora 14.00, 1.392 de elevi.

Alți 29 de candidați din Alba au ales licee din alte județe. 19 absolvenți de gimnaziu din Alba au fost admiși la licee militare.

Rezultate repartizare învățământ profesional/vocațional 2021 în Alba:

– 452 candidați admiși învățământ professional; 24 pe locuri speciale

– 216 candidați admiși învățământ vocațional; 19 pe locuri speciale.

Învățământul liceal de stat cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

– filiera teoretică (profilurile umanist şi real)

– filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)

– filiera vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic)

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Algoritmul de repartizare

La repartizarea computerizată, când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Vezi și ADMITERE LICEU 2021: GHID înscrieri, numărul de locuri pe specializări, ultimele medii de intrare de anul trecut în Alba

Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă etc.

Observație: o opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există; opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o; opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fără a lua în considerare nota de la proba de limba maternă.

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situația poate să apară în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Exemple algoritm repartizare:

– elevul are media 10 este repartizat primul, deci la prima sa opţiune

– elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari; va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune

– elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari; dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, va repartizat la a doua sa opţiune; se verifică a treia opţiune de pe fişa sa şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere; nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui.

– elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”.

Calculul mediei de admitere

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

Acte necesare pentru înscrierea la liceu:

– cererea de înscriere ( cererea este un formular tipizat și se descarcă de pe siteurile liceelor)

– cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, conform cu originalul;

– adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;

– foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);

– fişa medicală.

La depunerea dosarului de înscriere, la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.

Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale

Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează computerizat în a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022.

După repartizarea computerizată din a doua etapă de admitere se rezolvă situațiile speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere (media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată), fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022 de înscriere în clasa a IX[1]a din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 23 august 2021 – până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII.

CALENDAR ADMITERE LICEU 2021-2022

Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

16 – 22 iulie 2021 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Notă: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, completează opțiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021

16 – 22 iulie 2021 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

16 – 22 iulie 2021 Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

22 iulie 2021 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

22 iulie 2021 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

23 iulie 2021 Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională 23 iulie 2021 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

24 iulie 2021 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022

24 iulie 2021 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București

25 – 28 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

29 iulie 2021 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022