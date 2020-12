Primul român vaccinat anti COVID-19 a răspuns întrebărilor care macină lumea: Cum s-a simțit și dacă a avut reacții adverse

Un tânăr din România, dar care este medic rezident în Marea Britanie, este posibil să fie primul român care s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu vaccinul produs de compania Pfizer.

Tânărul medic a deschis o conversatie pe un forum, în care a răspuns întrebărilor despre vaccin, reacții adverse și la aproape toate întrebările venite din partea utilizatorilor. Mai mult de atât, medicul a adus și o serie de dovezi că cele relate de el sunt adevărate.

Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost purtată pe REddit.com, un forum internațional în care utilizatorii dezbat subiecte de actualitate, dar și postează imagini amuzante.

De asemenea din discuție nu au lipsit nici glumele bazate pe cei care cred că prin vaccinul anticovid sunt injectate cip-uri.

”Salut! Sunt medic rezident in UK (Birmingham) si tocmai am primit prima doza de vaccin anti-COVID (kit-ul Pfizer). M-am gandit ca un AMA ar util daca aveti intrebari” și-a început medicul postarea pe forum.

Acesta a atașat cardul prin care se atestă că și-a făcut vaccinul, ID-ul de la spitalul la care lucrează, dar și programarea pentru vaccinare.

Seria de întrebări și răspunsuri

Printre primele întrebări puse de utilizatorii români a fost aceea dacă după administrarea vaccinului mai ai voie să consumi alcool. Întrebare la care medicul a răspuns: ”Nu mi s-a spus nimic legat de consumul de alcool”.

Reacții și efecte adverse la persoanele cu alergii – Un utilizator care are alergie la ambrozie l-a întrebat dacă vaccinul reacționează cu formele grave de alergii:

”Cea mai grava reactie alergica este socul anafilactic, nu s-au inregistrat cazuri de soc anafilactic la acest vaccin si este destul de putin probabil sa apara efecte adverse atat de serioase avand in vedere natura vaccinului (vezi comentariile mele pe tema asta mai sus). Acestea fiind zise, au fost 4 cazuri in randul staff-ului medical de reactii moderat severe (reactii anafilactoide) insa aceste persoane erau cunoscute sa fi avut reactii alergice la vaccinuri in trecut.

De exemplu in cazul astmului (si eu am astm) o forma grava ar insemna multiple spitalizari pentru episoade grave, sederi in spital la terapie intensiva datorate astmului etc.

Eu sunt o persoana cu atopie (multiple alergii la mai multe lucruri, printre care si ambrozie) si nu am avut niciun fel de reactie alergica sau inrautatire a alergiilor pe care le am”, a răspuns medicul.

Cum i-a fost administrat vaccinul și dacă a avut ceva dureri: Medicul a răspuns (la ora discuției pe forum) că au trecut mai bine de 36 de ore de la administrare și că are doar o ușoară durere în mână în zona în care a fost injectat.

De asemenea a mai precizat pentru un alt utilizator că după vaccin a fost ținut sub supraveghere 10-15 minute pentru a se vedea dacă dezvoltă vreo reacție alergică sau nu.

Care este perioada de imunizare și dacă va mai purta mască și combinezon în spital: Un alt utilizator al forumului l-a întrebat pe medic care este perioadă de imunizare, dacă va mai purta mască și combinezon în spital.

Într-un alt răspuns acesta a menționat că 60% din programul din spital și-l petrece pe secțiile covid.

Referitor la imunizare doctorul a răspuns: ”Raspunsul oficial Pfizer este minimum 6 luni insa realitatea este ca este dificil sa estimezi cat timp un pacient vaccinat cu kit-ul Pfizer va ramane imun. Exista posibilitatea sa trebuiasca alte doze de rapel (inca alta doza pe langa a doua care urmeaza) pentru a mentine imunitatea.

Exista de asemenea dovezi promitatoare ca vaccinul antreneaza anumite celule implicate in sistemul imunitar care au memorie, lucru care ar putea duce la imunitate de lunga durata”, a scris acesta.

De asemenea a mai spus că va purta mască și pe stradă, iar la muncă, în spital va purta combinezon de protecție.

O altă întrebare a venit despre modul în care medicul poate să îi schimbe părerea unei persoane în dubii să se vaccineze.

”Persoana respectiva trebuie mai intai sa fie capabila sa isi schimbe parearea altfel orice dezbatere nu poate avea loc. Apoi trebuie pusa intrebarea „Ce fel de dovezi ti-ar putea schimba parerea?” si daca raspunsul este „Nimic.” atunci din nou nicio dezbatere nu poate avea loc.

Pe de alta parte vaccinurile de acest tip (cu ARN mesager, un fel de ADN mai mic, ca un floppy disc pe care celula il citeste, iar informatia respectiva determina corpul sa faca anticorpii care iti dau imunitate) s-au dovedit sa fie deosebit de sigure si cu efecte adverse resduse mai ales prin pricina mecanismului pe care l-am mentionat, si pot detalia daca este nevoie”, a scris acesta în răspuns.

Toate întrebările și răspunsurile pot fi citite pe Reddid, r/Romania

sursă foto: reddit.com