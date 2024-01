Producătorul de înghețată Alpin din Alba a intrat în portofoliul PAG Private Equity, fond de investiții concentrat în Asia-Pacific

Producătorul de înghețată Alpin din județul Alba a intrat în portofoliul PAG Private Equity, un fond de investiții concentrat pe zona Asia-Pacific. Acesta a convenit achiziția pachetului majoritar de acțiuni la Food Union Europe, ce deține compania Alpin, fosta Alpin Lux 57 SRL, din Sebeș.

Tranzacția, aflată în așteptarea aprobării din partea autorităților de reglementare, a presupus achiziția de acțiuni de la fondator și acționari privați, a anunțat Food Union Europe.

“PAG Private Equity a investit în Food Union Europe din februarie 2017. Credem cu convingere în poziția companiei de neegalat pe piețele principale din Letonia, Estonia, Lituania, Danemarca, Norvegia și România. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu actuala conducere pentru a sprijini devoltarea și extinderea continuă a Food Union”, a declarat Lincoln Pan, partener și copreședinte al Private Equity la PAG.

PAG devine acționar la entitățile Food Union Europe

Aprobarea tranzacției de către autoritățile de reglementare este așteptată în primul trimestru din 2024.

Apoi controlul operațional complet asupra producției de lactate și înghețată, precum și distribuției către consumatori, realizate de companiile din Europa, va trece la PAG. Acesta devine acționar și membru al consiliului de aministrație al entităților Food Union Europe.

Operațiunile includ mărci din Letonia (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens and Premia FFL), Estonia (Premia TKH), Lituania (Premia KPC), Danemarca (Premier Is, Hjem Is and Frast), Norvegia (Isbjorn Is and Den Norske Isbilen) și Romania (Alpin57Lux).

Arturs Cirjevskis, CEO al Food Union Group în Europe și managerii generali anteriori ai companiilor din grup vor continua să conducă Food Union Europe. Food Union Europe. Aceasta va opera în continuare sub actualele nume și structură de business.

“Food Union este în prezent un jucător puternic, resilient și bine poziționat în regiunile în care sunt prevăzute dezvoltări viitoare. Aceasta se datorează evoluției și mărcilor de produse robust, dar și focusului companiei pe inovare în producție.

Prin investiții în derulare sau viitoare în tehnologii de producție, automatizare și excelență operațională, în general, anticipăm consolidarea pe piețe interne dar și la export în următorii ani,” spune Arturs Cirjevskis, CEO al Food Union Group în Europe.

PAG Private Equity

PAG Private Equity este un investitor activ în industria alimentară, mai ales în domeniul produselor congelate.

Tranzacțiile recente include achiziția a două companii-lider australiene în sectorul alimentație și consum – Patties și Vesco.

Aceste achiziții se alătură portofoliului existent PAG ce include francizele de retail (Craveable Brands), companii de procesare a cărnii de pui (The Cordina Group and Shandong Fengxiang Co. Ltd.) și producători de lactate (Youran Dairy).

Compania Alpin din Sebeș

Compania din județul Alba produce peste 100 de sortimente de înghețată sub diferite branduri, printre care cele mai populare sunt Transalpina, Malgra, Fulg de Nea, Delicia, Ice-Pop etc. și o gamă de 30 de produse de înghețată HoReCa.

Alpin 57 Lux este una dintre cele mai mari companii de înghețată din România. Înființată de Ioan Istrate ca afacere de familie, în 1994, compania a fost preluată de Food Union în 2016.

Food Union este un jucător important în industria de bunuri de larg consum, dezvoltând mărci locale și oferind produse delicioase în Europa, China și Asia Pacific.

Food Union este în prezent principalul producător de înghețată din Țările Baltice și Danemarca, iar grupul deține o poziție puternică de piață în Norvegia și România.

Food Union este susținut de compania de investiții Meridian Capital Limited din Hong Kong și una dintre cele mai mari firme de capital privat din Asia, PAG.

