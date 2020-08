Rareș Bogdan: Alegerile locale din 2020 ar putea fi organizate timp de două zile. Membrii secțiilor de votare să fie testați

Un jucător de șah a fost persoana ’’cheie’’ în tranzacționarea clubului de fotbal Dinamo București. Este vorba despre Dorin Șerdean, fostul viceprimar al municipiului Alba Iulia.

Fostul viceprimar de Alba Iulia, Dorin Șerdean, va ocupa o funcție în conducerea clubului Dinamo, în noua formulă, după ce echipa din Ștefan cel Mare a fost cumparată de spaniolul Pablo Cortacero.

Dorin Șerdean a vorbit în exclusivitate pentru We Love Sport despre modul în care au decurs negocierile dintre spanioli și Ionuț Negoiță, dar și despre planurile noilor proprietari.

Înainte de orice, Șerdean a ținut să lămurească poziția sa la Dinamo: „Nu sunt noul președinte. E adevărat, însă, că am ofertă de-a fi președinte, mi-au făcut-o spaniolii, noii investitori de la Dinamo. Este o decizie pe care s-o analizez și e dreptul meu s-o analizez, așa cum cred eu de cuviință. Nu sunt cunoscut, nu vin din lumea fotbalului, backgroundul meu e legat de management. Pe parte sportivă, sunt maestru FIDE la șah, antrenor FIDE de șah”.

