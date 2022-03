RĂZBOI în Ucraina- Ziua 10: Prima concesie a rușilor pentru civilii din două orașe din estul țării. Continuă încercuirea Kievului

Ofensiva Moscovei a continuat în cea de-a zecea zi a invaziei cu sprijin aerian şi folosirea armamentului de înaltã precizie, a informat armata ucraineanã într-un raport publicat sâmbãtã devreme.

Rusia a anunțat că acceptă deschiderea de coridoare umanitare pentru evacuarea populației din două orașe din estul Ucrainei. Timp de 7 ore în Mariupol nu se va mai trage, iar civilii vor fi evacuați din oraș cu autobuzele.



Rusia acţionează pentru a încercui capitala ucraineanã Kiev şi oraşul Harkov, din est, au anunţat sâmbătă forţele armate ucrainene, informeazã dpa. Până la această dată au părăsit Ucraina peste 1,2 milioane de refugiați.

Potrivit Poliției de frontieră, vineri, la nivel naţional, prin punctele de frontieră au intrat în România 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetăţeni ucraineni, în scădere cu 1,1 % faţă de ziua precedentă.

Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în Romania 9.455 cetăţeni ucraineni, în scădere cu 4,8%, iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 16.922 cetăţeni ucraineni, creştere de 2 %.

Pe sensul de ieşire din România au efectuat formalităţile 106.330 de persoane, dintre care 22.813 cetăţeni ucraineni, în creştere cu 3,6%.

De la declanşarea crizei din Ucraina până vineri, la nivel naţional, au intrat în România 195.848 cetăţeni ucraineni şi au ieşit 132.500.

Trupele ruse au continuat să încerce să ajungă la frontierele administrative ale regiunilor Lugansk şi Doneţk pentru a crea un culoar terestru dinspre provincia ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi cele două regiuni separatiste proruse.

Apărarea în Kiev a continuat să respingă „ofensiva inamicului” şi să provoace victime în rândul trupelor de invazie, potrivit raportului.

Informaţiile privind luptele nu pot fi verificate din surse independente, notează dpa.

Un atac aerian rusesc asupra satului Markhalevka de lângă Kiev a ucis șase persoane, inclusiv un copil potrivit Nexta.

Armata ucraineană a aruncat în aer un pod care leagă Transnistria de Ucraina, după ce separatiștii din Transnistria și-au anunțat independența față de Republica Moldova.

