Descoperă gusturile lumii în România! Carte cu rețete etnice vechi și noi, disponibilă gratuit pe EthnicMarket.ro

Fundația Arta, în parteneriat cu platformul EthnicMarket.ro, lansează „Carte de rețete etnice vechi și noi”, o colecție digitală ce reunește peste 50 de rețete autentice adunate din comunități etnice din România. De la preparate maghiare, săsești și ucrainene la rețete thailandeze, cubaneze sau libaneze, această colecție arată diversitatea gastronomică a României de azi și felul în care gusturile lumii trăiesc aici împreună.

Cartea este disponibilă gratuit în format electronic și poate fi descărcată de pe EthnicMarket.ro.

Rețetele au fost oferite direct de oameni din comunități – majoritatea gătesc acasă, după tradiții de familie, iar o mică parte lucrează în restaurante.

Fiecare rețetă păstrează autenticitatea poveștii din care provine: unele sunt măsurate în grame, altele în linguri sau căni, unele sunt explicate succint, altele cu detalii generoase.

Tocmai această diversitate de stil, limbaj și tehnică face ca volumul să fie o imagine fidelă a modului real în care gătesc oamenii.

Publicația adună rezultatele unui proces amplu de documentare desfășurat în cadrul proiectului „Mâncarea ne aduce împreună – rețete etnice vechi și noi din România”.

Timp de câteva luni, echipa proiectului a vizitat comunități și a stat de vorbă cu persoane aparținând unor etnii variate.

Fiecare întâlnire a scos la lumină povești de familie, ritualuri culinare, rețete transmise din generație în generație, dar și gusturi nou venite în România, odată cu cei care au ales să se stabilească aici.

Rețetele sunt prezentate exact în forma în care au fost primite, fără modificări sau standardizări. Pentru cei interesați de versiuni validate profesional, recomandăm consultarea surselor specializate de gastronomie etnică.

În schimb, această carte pune în prim-plan adevărata bogăție: modul divers, viu și personal în care mâncarea circulă între oameni.

„Carte de rețete etnice vechi și noi” face parte din proiectul „Mâncarea ne aduce împreună – rețete etnice vechi și noi din România”, inițiat de Fundația Arta, un demers dedicat documentării și promovării patrimoniului cultural imaterial.

Mai multe informații despre proiect: ethnicmarket.ro/proiectul-mancarea-ne-aduce-impreuna/

„Mâncarea ne aduce împreună – rețete etnice vechi și noi din România” este un proiect realizat de Fundația Arta, care explorează trecutul și viitorul gastronomiei românești dintr-o perspectivă multietnică și multiculturală.

Despre Fundația Arta – fundatiaarta.ro

Fundația Arta este o organizație non-profit fondată în anul 1997 care are ca scop sprijinirea și promovarea artelor vizuale în contextul mai larg al nevoii de a sprijini dezvoltarea exprimărilor artistice în România, propune promovarea culturii și civilizației românești, conservarea patrimoniului cultural românesc în sens larg, prin proiecte interdisciplinare.

Printre proiectele fanion ale Fundației ARTA sunt filmele documentare care aduc în fața spectatorului o față puțin cunoscută sau de-a dreptul necunoscută a României.

Fundația ARTA mai defășoară proiecte de conservare și repunere în circuitul cultural a caselor tradiționale sau de aducere în circuitul public a unor arhive private.

Mâncarea ne aduce împreună este un proiect al Fundației Arta de păstrare și promovare a patrimoniului cultural imaterial. Proiectul cultural este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

