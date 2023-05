Reprezentantul unei societăți din Spania, trimis în judecată de procurorii DNA Alba Iulia. De ce este acuzat

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat persoană fizică, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în Spania. În sarcina acestuia s-a reținut infracțiunea de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, săvârșită în formă continuată.

Potrivit unui comunicat publicat pe 8 mai, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada 2013 – 2014, în vederea obținerii pe nedrept a unor fonduri nerambursabile, inculpatul, în calitatea menționată mai sus s-ar fi folosit de un mod de operare inedit în sensul că, mai întâi, ar fi identificat societăți din România care intenționau să participe la proceduri de achiziție finanțate din fonduri europene, dar care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate privind experiența similară, capacitatea tehnică și financiară pentru calificare, după care acesta s-ar fi oferit să suplinească acele condiții fie prin asocierea cu acele societăți fie prin oferirea suportului, în calitate de terț susținător.

Astfel, în contextul menționat mai sus, în perioada 11 octombrie 2013 – 31 martie 2014, inculpatul ar fi folosit mai multe înscrisuri false cu ocazia organizării a patru proceduri pentru atribuirea lucrărilor în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (în valoare totală de 102.897.209 lei).

Cu toate acestea, în urma evaluării, au fost declarate câștigătoare ofertele depuse de alte societăți participante.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara.

Inculpatul a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare

În 23 decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului persoană fizică, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în Spania, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de participație improprie, sub forma complicității, la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, săvârșită în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2014 între Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de beneficiar, și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu, a fost încheiat un contract finanțat din fonduri europene nerambursabile ce avea ca obiect proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara ”.

În cadrul acestui proiect Consiliul Județean Hunedoara, a desfășurat simultan procedura de achiziție pentru ambele loturi ale proiectului: lotul 1 – Închiderea depozitului urban neconform Orăștie și lotul 2 – Închiderea depozitului urban neconform Deva (gropile de gunoi neconforme).

Întrucât cele două asocieri de firme înscrise la licitații nu îndeplineau condițiile minime de calificare referitoare la experiența similară și capacitatea profesională, acestea au apelat la ajutorul unui terț susținător, în persoana societății reprezentată de inculpat.

În acest context, inculpatul, în calitatea menționată mai sus, ar fi remis reprezentanților celor două asocieri mai multe documente false și inexacte (procuri, angajamente, diplome de studii, cv-uri, etc.) ajutând astfel la îndeplinirea condițiilor pentru câștigarea licitațiilor.

Ulterior, reprezentanții celor două asocieri, fără să cunoască caracterul acelor înscrisuri, le-au depus la autoritatea contractantă Consiliul Județean Hunedoara.

Rezultatul acestor demersuri a fost atribuirea, în urma evaluării ofertelor, a celor două contracte către asocierile respective și obținerea de către acestea a sumei de totale 20.624.257 lei reprezentând fonduri nerambursabile.

Pentru “susținerea” menționată mai sus inculpatul ar fi primit de la cele două asocieri, conform contractelor încheiate anterior, suma totală de 747.032 lei.

În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului.

Ministerul Fondurilor Europene și Consiliul Județean Hunedoara s-au constituit părți civile în procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

Pe 6 ianuarie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au anunțat trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului persoană fizică, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în Spania, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, săvârșită în formă continuată(trei acte materiale din care două rămase în forma tentativei).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

Între Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de beneficiar, și Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu, a fost încheiat, în cursul anului 2013, un contract finanțat din fonduri europene nerambursabile ce avea ca obiect proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”.

În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Hunedoara a desfășurat simultan procedura de achiziție pentru atribuirea lucrărilor de proiectare și execuție închidere depozite urbane neconforme din Petrila, Aninoasa, Lupeni, Călan, Hațeg, Hunedoara, Uroi – Rapoltu Mare, toate situate pe raza județului Hunedoara.

Pentru obiectivele din Petrila, Lupeni și Hațeg au depus oferte două asocieri de firme din care făcea parte și societatea inculpatului.

În acest context, întrucât liderii celor două asocieri de firme înscrise la licitații nu îndeplineau condițiile minime de calificare referitoare la experiența similară și capacitatea profesională, inculpatul, în calitatea menționată mai sus, ar fi remis acestora mai multe documente false și inexacte (documente de recepție a lucrărilor, scrisori de recomandare, diplome de studii, cv-uri, etc.).

Aceste înscrisuri ar fi fost determinante pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate necesare participării la procedură în cazul depozitelor neconforme Lupeni și Hațeg, iar în cazul depozitului neconform de la Petrila, documentele prezentate ar fi fost determinante în declararea drept câștigătoare a uneia dintre asocieri.

Ulterior, reprezentanții asocierii care a câștigat lucrările de închidere a depozitului de la Petrila, fără să cunoască caracterul acelor înscrisuri, le-ar fi depus la autoritatea contractantă, Consiliul Județean Hunedoara.

Prin aceste demersuri asocierea respectivă a obținut suma totală de 4.421.482 lei reprezentând fonduri nerambursabile, sumă cu care Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

