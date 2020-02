România are cele mici prețuri la benzină și motorină din Uniunea Europeană. Raport Oil Bulletin

Cea mai veche organizație a copiilor și tinerilor din toată lumea, Organizația Mondială a Mișcării Cercetășești (World Organization of the Scout Movement), sărbătorește, pe 22 februarie, Ziua Mondială a Cercetășiei și totodată îl aniversează pe lordul englez Robert Baden Powell, fondatorul mișcării. Această zi este marcată în fiecare an de cercetașii din Centrul Local „Axente […]