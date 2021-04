Românii își rezervă sejururi în Grecia, Turcia, Spania şi Egipt, pentru vacanța de vară

Românii vor merge la vară în Grecia, Turcia, Spania şi Egipt. Cererea pentru vacanţele din vară există încă din luna ianuarie, dar mulţi turişti îşi rezervă sejururile în ultimul moment.

Apetitul românilor de a călători este mare, mai ales că în ultimul an opţiunile de vacanţă în afara ţării au fost limitate. Cererea pentru vacanţele ce vor avea loc în vară a început să existe încă din luna ianuarie, dar cu toate acestea, cei mai mulţi turişti preferă să îşi rezerve sejururile în ultimul moment. Ţările preferate de turiştii români pentru vara anului 2021 sunt Grecia, Turcia, Spania şi Egiptul, scrie Ziarul Financiar.

„Cerere pentru vacanţe de vară există încă din ianuarie şi rezervări se fac constant. Mai multe campanii de reduceri pe care le-am organizat periodic, fie cu ocazia împlinirii a 14 ani de activitate în acest an, fie cu ocazia târgului de turism, ediţia de primăvară, organizată anul acesta virtual, fie cu ocazia veştilor pozitive despre condiţiile de intrare în Grecia din aprilie, fie campanii proprii pe care le-am lansat, i-au stimulat să cumpere chiar şi pe cei mai reticenţi. Au fost cam­panii în care am oferit reduceri de până la 50% pentru cazare sau transport sau hoteluri cu preţ fix întreg sezonul, în funcţie de destinaţii“, spune Mădălina Balaiban, CEO al agenţiei de turism Hello Holidays.

Ea explică faptul că ceea ce a observat în privinţa preţurilor a fost o creştere a acestora, însă agenţia de turism pe care o conduce a încercat să menţină preţurile la acelaşi nivel din 2019. Agenţia de turism operează şi diverse circuite, mai puţine în această perioadă comparativ cu cele de dinainte de pandemie.

„Adăugăm circuite noi, adaptate vremurilor de acum, Cappadocia şi Coasta Lycia cu avionul, sau oferim şi alte spaţii de cazare în destinaţiile pe care le operăm, precum vile în Grecia. În cazul Turciei, pe lângă circuitele noi, pe lângă curse noi charter cu autocarul spre Bodrum, Marmaris, Kusadasi, cursa directă spre Bodrum este noutatea anul acesta, curse şi din Braşov spre Turcia, dar şi Grecia şi Bulgaria, noutăţi, de asemenea, oferim şi vacanţe în Antalya pe zboruri charter din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Oradea“, explică Mădălina Balaiban.

Cu toate acestea, Alin Burcea, CEO al agenţiei de tu­rism Paralela 45, spune că turiştii sunt destul de reticenţi în ceea ce priveşte achiziţionarea vacanţei din timp. Rezervările se fac mult mai aproape de momentul vacanţei, spre deosebire de anii trecuţi, când turiştii îşi cumpărau pachetele de vacanţă cu câteva luni înainte de a merge în vacanţă, astfel încât să profite de diverse oferte.

„Experienţa ne-a arătat că se înscriu mai târziu, în comparaţie cu anii anteriori, şi cer multe informaţii despre destinaţie, condiiile de călătorie, cum îşi pot recupera banii dacă se îmbolnăvesc. Din acest motiv, anul acesta am schimbat şi planul de plată pentru pachetele turistice. Avansul a scăzut la 10%, a doua tranşă este de 15%, iar restul, cu o lună înainte de începerea vacanţei de vară. Şi îi încurajăm să încheie asigurarea storno şi de călătorie, acoperitoare pentru orice situaţie poate apărea“, precizează Alin Burcea.

În privinţa preţurilor, el spune că pe anumite destinaţii tarifele au crescut, dar nu considerabil, însă în general se află la acelaşi nivel ca anii trecuţi. Alin Burcea adaugă faptul că turiştii sunt reticenţi la a-şi rezerva vacanţa din timp, însă compania de vaccinare va reda oamenilor încrederea în faptul că lucrurile revin la normal.

Marius Pandel, owner şi CEO al agenţiei de turism Christian Tour, spune că destinaţiile cele mai cerute de către clienţii touroperatorului sunt Grecia, Turcia, Spania şi Egiptul, însă există interes mai mare pentru rezervările de tip last-minute.

„Există un interes mai mare pentru plecările last minute în această perioadă încă incertă. Cu toate acestea, sunt destui turişti care preferă să îşi rezerve din timp, la hotelurile dorite şi pentru care găsesc cel mai bun preţ din an, în regim Early Booking“, precizează el.

CEO-ul Christian Tour spune că nu a observat o creştere a tarifelor, păstrându-se la nivelul anului trecut, însă destinaţii precum Egiptul chiar înregistrează scăderi ale preţurilor semnificative.

sursă: Mediafax