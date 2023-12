RUBIX Blaj, echipa de robotică a Colegiului ”I.M. Clain”, se pregătește pentru noul sezon competițional. Primul eveniment

RUBIX Blaj, echipa de robotică a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj se pregătește pentru noul sezon competițional.

Aceasta a fost premiată de Primăria Blaj pentru locul doi obținut, în anul 2023, la etapa națională a campionatului de robotică BRD First Tech Challenge România, secțiunea Motivate Award.

Competiția adună, la nivel național, peste 200 de echipe și peste 3.800 de elevi.

“Happy to MEET you by RUBIX”, la Blaj

”Astăzi, la Blaj, am fost prezent la primul eveniment din cadrul competiției FTC România, “happy to MEET you by RUBIX”. Au participat 15 echipe din Transilvania, una dintre cele trei competiții obligatorii pentru calificarea la faza regională.

Am asistat la un spectacol de robotică inedit, unic, desfășurat contracronometru, ce îmbină armonios tehnologia cu arta și m-am familiarizat cu regulile competiției, extrem de atractive și inovatoare.

Îi felicit pe cei de la RUBIX Blaj, mă bucur că, an de an, Blajul face progrese vizibile în domeniul roboticii.

Aștept cu nerăbdare al doilea eveniment de acest gen, pe care echipa de robotică a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj îl va organiza, tot în Sala „Timotei Cipariu, în data de 20 ianuarie 2024”, a anunțat primarul Gheorghe Valentin Rotar.

foto: Facebook (Gheorghe Valentin Rotar)

