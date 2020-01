S-a lansat prima licitație pentru Spitalul Regional Cluj. Va avea aproape 900 de paturi, 19 săli de operație și heliport

Ministerul Sănătății a mai făcut un pas important pentru demararea construcției Spitalului Regional Cluj.

A fost lansată pe platformele electronice din România dar și din UE, (SICAP și JOUE), procedura de licitație pentru achiziția de servicii de proiectare necesare construirii spitalului regional din Cluj-Napoca, care va deservi și județul Alba.

Valoarea estimată a contractului de proiectare este de 68.604.513,80 lei fără TVA, iar toți cei interesați au termen de depunere a candidaturilor, data de 17 februarie 2020.

”După cum am mai declarat, lansarea marilor proiecte de infrastructură reprezintă un punct strategic în programul de Guvernare. Este al doilea spital regional, după cel din Iași pentru care am lansat oficial procedura de achiziție a serviciilor de proiectare. Câștigătorul desemnat, are termen 1 an de zile de la semnarea contractului să realizeze proiectul tehnic, ulterior se va demara procedura de licitație și construcția efectivă a spitalului”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății.

Spitalul Regional Cluj Napoca va avea o suprafață desfășurată de 151 891 mp și un număr total de 849 de paturi, din care 744 de paturi de spitalizare pentru îngrijiri acute care vor fi împărțite între specialitățile chirurgicale și medicale incluse în cele 6 centre. Vor exista și 105 paturi pentru îngrijiri critice în spital (UTI, USTAC, UTI pentru arși). Toate secțiile vor include UTI/USTAC și o secție de arși.

Unitatea sanitară va deține 19 săli de operație, va fi construită pe 7 niveluri, va avea 1396 locuri de parcare, și pe acoperişul clădirii un heliport H-3, care va găzdui un elicopter, cu cerințele sale operaționale specific, precizează Ministerul Sănătății, în comunicat de presă.

Spitalul va fi construit în jurul unui concept organizațional de specialități medicale grupate în centre. Modelul de funcţionare se bazează pe compartimentele/centrele clinice care cuprind grupuri compatibile de pacienți și specialități medicale, reflectând necesitatea unei relații de lucru strânse în furnizarea asistenței acute și de urgență secundară și terțiară:

• Centru pentru cap și gât, cuprinzând specialități de neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, ORL, chirurgie maxilo-facială;

• Centru toracic, cuprinzând pneumologie, cardiologie, chirurgie toracică, chirurgie cardio-vasculară;

• Centru abdominal, cuprinzând gastroenterologie, nefrologie, urologie, chirurgie generală;

• Centru pentru articulaţii, coloană vertebrală și traumă, cuprinzând ortopedie & traumatologie, chirurgie plastică, arsuri, chirurgie vasculară;

• Centru de medicină internă, cuprinzând dermatologie, medicină internă, reumatologie, boli metabolice și endocrinologie, imunologie, hematologie, terapie intensivă;

• Centru pentru mamă și copil, cuprinzând ginecologie, obstetrică, pediatrie și chirurgie pediatrică, neonatologie.

Clădirea va oferi anumite posibilități de flexibilitate pentru schimbarea utilizării paturilor sau adaptarea facilităților interne atunci când o parte a internărilor continue vor putea fi evitate și transformate în spitalizări de zi, sau îngrijiri medicale în ambulatoriu.

Noul SRU are la baza conceptul de clădire verde, care presupune o construcție nouă, sustenabilă, durabilă, non-toxică, cu un impact minim asupra mediului înconjurător, cu eficiență energetică ridicată, consum de apă redus, confort interior sporit si emisii reduse de noxe.

SRU Cluj va înlocui în totalitate activitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă și va absorbi unele servicii de urgenţă din alte spitale.

sursă foto: Ministerul Sănătății – Facebook.

