Salba de medalii pentru luptătorii de taekwondo din Alba, la Balcaniadă. Pe ce locuri s-au clasat sportivii din județ

Sportivii CS Unirea Alba se întorc cu medalii de aur, argint și bronz, de la competiția internațională de Taekwondo WT. O parte dintre sportivii antrenați de Alin Moldovan au luptat în weekend-ul ce a trecut, la Oradea, la Balcaniada de taekwondo.

Competiția sportivă a avut loc în perioada 28-1 decembrie, și a fost organizată de Federația Română de Taekwondo WT.

Ce rezultate au obținut sportivii din Alba

Ciontea Bianca locul 1

Boloage Alecsandru locul 2

Grapa Andrei locul 3

Popa Andrei locul 3

Jelea Eduard locul 3

Balkan Open turneu G1

Vas Karina locul 2

Ciontea Bianca locul 3

Jelea Eduard locul 3

”A fost o competiție grea as putea spune, cu un nivel tehnic foarte ridicat. Ne-am pregătit mult în sala de antrenament, am știut la ce elemente trebuie să lucram de la competiția anterioară și am adaptat stilul de luptă pentru o competiție internațională. Mai mult de atât am adus în față sportivi tineri, la început de drum care au dat tot ce au avut mai bun pe suprafața de luptă”, a declarat Alin Moldovan, antrenonul secției de taekwondo a CS Unirea Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News