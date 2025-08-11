Amenzi de zeci de mii de lei și zeci de persoane verificate de jandarmii din Alba, în weekend

​Jandarmii din Alba au asigurat măsurile de ordine și siguranță publică în cadrul evenimentelor din județ desfășurate în weekendul 9-10 august. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 6.500 de lei și 6 avertismente.

Potrivit Jandarmeriei Alba, ​peste 120 de jandarmi au acționat în acest weekend. Astfel, în această perioadă au fost aplicate 13 amenzi în valoare totală de 6.500 de lei și 6 avertismente scrise.

De asemenea, alături de poliție a fost constatată o infracțiune (art. 193 din Codului Penal). Au fost legitimate 79 de persoane și au fost verificate 10 transporturi de material lemnos.

În această perioadă, jandarmii au intervenit în cazul unei singure situații, în urma solicitării prin apel 112.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News