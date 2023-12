Schimbări în Codul Rutier: tractoarele vor putea fi conduse cu permis pentru alte categorii de vehicule. Proiect, adoptat de Senat

Schimbări în Codul Rutier: tractoarele vor putea fi conduse cu permis pentru alte categorii de vehicule, respectiv de către șoferii de autoturisme, camioane și autobuze, prevede un proiect legislativ adoptat recent de Senat.

Pentru a se aplica, propunerea legislativă trebuie să fie votată și de Camera Deputaţilor, apoi promulgată de şeful statului și publicată în Monitorul Oficial.

Propunerea legislativă care modifică art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost adoptată de Senat pe 4 decembrie, cu 78 de voturi pentru, 17 abţineri şi zero voturi împotrivă.

Tractoarele vor putea fi conduse cu permis pentru alte categorii de vehicule

„Dreptul de a conduce un autovehicul ori tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.

Dreptul de a conduce un tractor agricol sau forestier pe drumurile publice îl are persoana care posedă un permis de conducere valabil din categoriile: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sau Tr, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulație”, se precizează în proiectul de lege adoptat de Senat.

Astfel, după aplicarea acestor modificări legislative, tractoarele agricole și forestiere vor putea fi conduse și de cei cu permisele de conducere B.

În prezent, legislația rutieră permite conducerea tractoarelor agricole și forestiere doar de către cei care dețin categoria Tr.

„Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulație”, prevede Codul rutier.

