Sebeș, locul 13 în topul ”orașelor bogate” din România. Are PIB-ul per cap de locuitor de 4 ori mai mare decât Alba Iulia

Municipiul Sebeș se află pe locul 13 într-un top al orașelor cu cea mai puternică economie realizat UrbanizeHub.ro pe baza mai multor indicatori economici. Potrivit datelor prezentate, ”Orașul Mercedes” are o economie puternică și un PIB per cap de locuitor (capita) foarte mare în comparație cu alte municipii din România.

De exemplu Alba Iulia, capitala județului în care se află Sebeșul are un PIB per cap de locuitor de patru ori mai mic. Printre orașele care stau la ”masa bogaților” se află, în ordinea clasamentului Ghimbav, Mioveni, Otopeni, Voluntari, Năvodari, Măgurele, Curtici. București se află pe locul 9, iar Cluj-Napoca pe 10. Sebeșul are o poziție mai bună în clasament chiar decât Timișoara (16), Ploiești (15) sau Sibiu (17).



Topul este unul surprizător, la prima vedere, însă având în vedere investițiile din aceste localități, clasamentul este unul firesc.

Care sunt orașele „bogate” ale României

UrbanizeHub a căutat date despre cele mai dezvoltate localități din România din punct de vedere economic și a luat în considerare doi indicatori

– PIB-ul per Capita local, estimate pe baza veniturilor firmelor locale. Acest indicator arată forța firmelor de la nivel local.

– Impozitul pe Venit per Capita. Acesta este un indicator al bunăstării creat la nivel local de toate entitățile plătitoare de salarii. Impozitul pe Venit este o măsură a numărului de salariați și a valorii medii a salariului la nivel local. Aici, a fost calculată media pe 2013-2017, pentru a evita variațiile ce apar de la an la an, și nu am luat anul 2018 în considerare, când IPV-ul a scăzut drastic, datorită unor măsuri ale Guvernului (impozitul pe venit a fost diminuat de la 16% la 10%).

Ambii indicatori sunt imperfecți, dar analiza lor scoate în evidență câteva dinamici foarte interesante.



Astfel Ghimbav este cel mai dezvoltat oraș din România, iar asta pentru că indicatorii luați în calcul arată că orașul de lângă Brașov are într-adevăr o economie locală puternică, cu firme puternice prezente la nivel local: IAR, Viessmann, Premium Aerotec, PREH, Benchmark Electornics, Joysonquin Automotive Systems.

Mai mult, aceste firme par să și plătească salarii bune. Ghimbav este pe locul 1 în ceea ce privește PIB-ul local per capita, și pe locul 2 în ceea ce privește IPV-ul per capita. ”Practic, Ghimbavul pare să fie un fel de Wolfsburg sau Ingolstadt al României”, spun cei de la urbanizehub.ro.

În cazul Sebeșului, valoarea economică a orașului o dă în primul rând companiile Star Transmision și Star Assembly – cele două subsidiare ale concernului german Daimler.

Pe lângă acestea mai sunt și controversatele Timber ( fostul Holzindustrie Schweighofer) și Kronospan care contribuie substanțial la bugetul local.

Sebeșul are un PIB per capita (PIB per cap de locuitor) de 46.285 euro, iar impozitul pe venit / pe cap de locuitor este de 292,36 euro. Orașul are 12.458 de angajați la o populație de 32.624 de locuitori.

Ca o comparație PIB-ul per capita al municipiului Alba Iulia, în același an la care a fost raportat Sebeșul, este de aproximativ 10.000 euro, de patru ori mai mic decât al ”orașului Mercedes”.

