Nou sistem pentru PET-uri și sticle cu garanție. Coșuri de gunoi cu compartimente speciale pentru ambalajele SGR

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot prin care trecătorii pot lăsa PET-urile în compartimente speciale montate pe coșurile de gunoi din spațiile publice.

Acestea pot fi preluate ulterior de către persoanele care doresc să le returneze și să recupereze valoarea garanției, potrivit Agerpres.

Proiectul-plot de desfășoară, deocamdată, în Capitală, în Sectorul 1. Acesta urmează să fie extins și în alte sectoare din București.

În aceste compartimente vor putea fi lăsate sticle, PET-uri sau doze.

Prin acest proiect, RetuRO intenționează să încurajeze un comportament responsabil în ceea ce privește mediul înconjurător, potrivit profit.ro.

Noile sisteme instalate oferă posibilitatea persoanelor aflate în parcuri, zone de promenadă sau alte locuri publice unde nu sunt puncte de returnare în apropiere să lase ambalajele SGR.

De acolo, acestea pot fi preluate de către persoanele interesate să recupereze garanția de 50 de bani.

Proiectul este inspirat de inițiative din state ca Țările de Jos și Irlanda.

Deocamdată, coșurile sunt instalate în parcurile Kiseleff și Bazilescu din București.

sursa foto: RetuRO

