VIDEO: Vizită pe șantierul primei parcări supraetajate din Alba Iulia. Cum arată construcția și când ar putea fi recepționată

Publicat

acum 12 secunde

Lucrările la prima parcare supraetajată din Alba Iulia sunt aproape gata. Construcția a fost ridicată, iar acum muncitorii lucrează la partea de exteriror și sisteme. Luni, 18 august reporterii alba24.ro au mers pe șantierul primei parcări supraetajate din Alba Iulia pentru a vedea cum arată. 

Ghid pe șantier a fost inginerul Cristian Ocnean din partea firmei Lincoln Plus. Valoarea totală a lucrării a fost la momentul semnării de 11.734.486 lei, fără TVA.

YouTube video

Parcarea s-a ridicat pe fostul bloc G2, ”Turturica” care a fost demolat complet în luna decembrie a anului 2023, la mai bine de șase ani de la evacuarea locuitorilor din clădire.

Acum ”Turturica” rămâne doar o amintire în memoria locuitorilor din cartier, dar și a celor care au trăit în camerele insalubre din bloc.

VEZI ȘI: VIDEO: Timpul s-a oprit în loc, în blocul Turturica din Alba Iulia. Cum arată camerele din care au fost evacuați locuitorii

Potrivit constructorilor, lucrarea a ajuns undeva la 80%, iar în timpul construcției totul a fost făcut la fața locului. Mai exact lucrarea este una monolit.

”Toată construcția de jos până sus a fost realizată monolit adică armare, cofrare, betonare la fața locului. Nu s-au folosit prefabricate deloc”, a declarat Ocnean Cristian.

Schimbări în planul de construcție

Primele schițe și informații legate de parcarea supraetajată din Alba Iulia conțineau și un spațiu de promenadă. Mai exact se dorea amenajarea unui spațiu cu terenuri de sport, alei și zone verzi.

Însă din cauza unor probleme legate de terenurile adiacente pe care trebuia să se ridice parcare, acesta a fost restrânsă ca spațiu și pentru a rămâne cu același număr de locuri de parcare s-a decis renunțarea la zona de promenadă. Drept urmare, pe terasă va fi amenajată cu parcare neacoperită.

În total vorbim despre 127 de locuri la interior și 19 locuri de locuri de parcare în total.

Potrivit reprezentantului constructorului, lucrarea ar putea fi predată și recepționată în luna octombrie a anului 2025.

Avatar Cristian Panu

