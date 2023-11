Siteul ANAF a picat, luni. Contribuabilii nu au putut face nici un fel de operațiuni

Siteul ANAF a picat, luni. Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost nefuncțional minute bune.

Contribuabilii – firme și persoane fizice – nu au putut face operațiuni pe portalul Fiscului.

Reprezentanții instituției nu au făcut nici o precizare legată de incident.

Textul afișat pe pagina ANAF era:

”The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: [Go Back]”.

În jurul orei 14:45, siteul era din nou funcțional.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

