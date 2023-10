SONDAJ Balul Bobocilor 2023 la Colegiul Economic din Alba Iulia: Opt perechi în lumea Disney. Votează MISS și MISTER Alba24.ro

Opt perechi de boboci intră în cursa pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2023, la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia.

Balul va avea loc în data de 8 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor de la ora 19.00.

Balul va fi urmat de un after party care va avea loc în Stage Club de la ora 23:00, unde elevii se vor distra alături de un artist surpriză.

Până la evenimentul propriu zis, alba24.ro va înceamnă să vă alegeți favoriții, pentru titlul de Miss și Mister Alba24.ro, titlu ce se va oferi în urma voturilor înregistrate în acest articol.

Tematica balului este lumea Disney.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP.

Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Sondajul se află la sfârșitul articolului.

Ana Petric și Yannis Varo: Mulan și Li Shang

Mă numesc Yannis am 15 ani și sunt elev in clasa a IX a D. Sunt o fire sociabilă, deschisă, îmi fac ușor prieteni și cred în prieteniile adevărate, bazate pe loialitate și respect.

Îmi place sportul foarte mult, am practicat baschet 2 ani. Îmi place limba engleză. Iubesc să călătoresc ăsta e și motivul pentru care mi se potrivește domeniul turism si alimentatie.

Participarea la Balul Bobocilor o consider o șansă reală de a-mi depăși limitele, de a arăta tot ce pot, pentru ca îmi plac provocările, iar acest concurs mi se pare unul de nerefuzat.

Sunt convins că îmi voi face noi prieteni și experiențele pe care le voi trăi în acest concurs se vor transforma în amintiri extrem de plăcute.

Mă numesc Ana, am 15 ani si sunt elevă in clasa a IX-a A de la Liceul Economic Dionisie Pop Marțian. Sunt o persoana sociabilă, foarte competitivă ambițioasă.

Timpul liber prefer sa il petrec cu prietenii făcând diferite activități cum ar plimbatul prin oraș, mersul a sala.

Am decis sa particip la Balul Bibocilor deoarece este o experiență unica pe care o trăiești si care dezvolta multe amintiri.

Oprea Karla și Bogdan Iosif: Jasmine și Aladdin

Mă numesc Iosif Bogdan, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a D. Sunt o persoană energică, sociabilă și ambițioasă.

Îmi plac sporturile și muzica, dar cel mai mult din timpul meu liber mi-l petrec cu prietenii.

Particip la Balul bobocilor deoarece este o experiență de neratat, unică în viață, pe care vreau să mi-o amintesc cu drag peste ani și ani.

Mă numesc Karla, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B. Mă consider o persoană silitoare, ambițioasă și prietenoasă.

Îmi plac multe, dar în special muzica, de aceea am urmat cursuri de chitară și pian.

În timpul liber, îmi place să fiu alături de prietenii mei și sunt deschisă în a încerca lucruri noi.

Am decis să particip la Balul Bobocilor deoarece cred că este o experiență unică pe care mi-o voi aminti cu drag.

Pandor Nuria și Sîngerean Marian: Belle și Bestia

Mă numesc Sîngerean Marian, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a D. Sunt un băiat descurcăreț și prietenos.

Îmi place fotbalul și cititul, de aceea am fost la antrenamente de fotbal timp de 8 ani, dar îmi place și să fac alte lucruri care necesită și efort mental.

Am decis să particip la Balul Bobocilor deoarece este un eveniment special, din care va rezulta o mulțime de memorii frumoase pe care o să le țin minte cu drag.

Mă numesc Nuria Pandor și sunt elevă în clasa a IX-a D. Sunt o fată ambițioasă, prietenoasă și foarte sociabilă.

Îmi place să citesc foarte mult, deoarece mi se pare că, cu fiecare poveste te deplasezi într-o lume magică,dar și să mă distrez cu prietenii mei.

Mi-am dorit să particip la Balul Bobocilor pentru că este o experiență unică în viață și consider că vor rezulta multe amintiri frumoase din acesta.

Cojocaru Mihaela și Damian Nicolae: Aurora și Prințul

Mă numesc Damian am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a D. Sunt o persoană prietenoasă, înțelegătoare și activă.

Îmi place sportul și de aceea practic tenisul de aproximativ 4 ani. În vacanțe și în timpul liber îmi place să călătoresc și să văd lucruri noi.

Am decis să particip la balul bobocilor pentru a căpăta experiențe noi și frumoase la care o să mă gândesc cu drag.

Mă numesc Cojocaru Mihaela am 15 ani şi sunt elevă in clasa a IX-a C. Sunt o persoană prietenoasă, deschisă și sociabilă.

Îmi place să cânt, de aceea am urmat cursuri de canto timp de 3 ani. În timpul liber îmi place să stau cu prietenii mei.

Am decis să particip la Balul Bobocilor, deoarece este o experiență unică pe care nu voi mai avea ocazia să o retrăiesc.

Maria Ilie și Ianis Cojo: Alba ca Zăpada și Harry

Mă numesc Ianis și sunt elev in clasa IX-a A. Sunt o fire prietenoasă si sociabilă. Îmi place să mă joc baschet în timpul liber, de aceea am mers la antrenamente de la 12 ani.

Am decis sa particip la Balul Bobocilor, deoarece experiența este una de neuitat din care voi ramane cu amintirii superbe.

Mă numesc Maria am 15 ani si sunt eleva in clasa a IXaB. Sunt o persoana creativă, prietenoasă și sociabilă.

Îmi place să citesc, dar și să petrec timp cu prieteni mei.

Am ales să particip la Balul Bobocilor deoarece este o experienta unică, unde o sa am parte de multe experiențe minunate.

Denisa Drăgan și Robert Șuluțiu: Moana și Maui

Ma numesc Şuluțiu Robert şi sunt elev în clasa a IX-A. Îmi place să mă joc baschet şi să stau pe afară cu prietenii mei, ocasional practic și alte sporturi.

Sunt o persoană sociabilă și deseori fac prieteni ușor, mereu găsesc un interes comun.

Am intrat la balul bobocilor cu dorința de a distra juriul și de a mă simiți bine, așa cum numai o dată în viață poți intra la bal.

Mă numesc Drăgan Denisa și sunt elevă în clasa a IX-a D. Îmi place foarte mult să cunosc oameni noi, să fac voluntariat și să lucrez cu copiii.

Consider că atunci când cunosc o persoană nouă, intru în viața acelei persoane așa cum apar noi personaje în cărți, pe parcursul poveștii.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că e o oportunitate la care pot participă doar o dată în viață și aș fi regretat enorm dacă nu participam.

Sanmarghitean Iuliana și David Alexandru: Ariel și Erik

Numele meu este Alexandru David, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a A. Sunt un băiat zâmbitor, ambițios și cu un caracter puternic.

Ma pasionează dansul, muzica, de aceea sunt în al 6-lea an de studiu la orga electronică și îmi place sa îmi petrec timpul cu prietenii și familia.

Am luat decizia de a participa la Balul Bobocilor, deoarece este o experiență unică, care vine la pachet cu multe momente frumoase și prietenii create, pe care mi le voi aminti cu drag.

Bună ! Mă numesc Sanmarghitean Iuliana Kleoniki am 16 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B. Sunt o persoană înțelegatoare, ambițioasă, prietenoasă și zâmbitoare.

Îmi place să machiez de aceea urmez cursuri de machiaj în timpul liber, dar în același timp îmi place și dansul. Am urmat cursuri de dans timp de câțiva ani.

Am decis sa particip la Balul Bobocilor deoarece consider ca este o experiență unică in viață pe care nu o vei uita și îți vei aminti cu drag de ea.

Erika Todea și Cristi Cibu: Rapunzel și Flynn Rider

Salut, sunt Cibu Cristi am 15 ani și am ales să reprezint caracterul Flynn Rider.

Îmi place aventura și să fac lucruri neobișnuite. Sunt un tip deschis și plin de energie, mereu în căutare de noi experiențe. Abia aștept să dau tot ce am eu mai bun și

să mă distrez la Balul Bobocilor!

Bună! Numele meu este Erica, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B. Mă consider o persoană ambițioasă și prietenoasă.

Îmi place muzica, dansul și să descopăr lucruri noi, dar și să îmi fac amintiri de neuitat alături de cei dragi.

Mi-am propus ca odată cu începerea liceului să nu mai refuz niciun fel de provocare, motiv pentru care particip la Balul Bobocilor. Eu împreună cu colegul meu, Cibu

Cristian, vă vom prezenta “O poveste încâlcită”.

