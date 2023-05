Balul verii la Colegiul Economic din Alba Iulia: Votează-ți favoriții pentru Miss și Mister Popularitate

Elevii Colegiului Economic din Alba Iulia care în perioada pandemiei au fost boboci și nu au putut avea un bal al lor, vor lupta pentru titlul de Miss și Mister 2023.

Este vorba despre balul Colegiului Economic, sesiunea de vară, numit sugestiv ”The Prom Now or Never”. Șase perechi vor urca pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, vineri, 9 iunie, de la ora 19.00.

Apoi seara, petrecerea se va muta în club Kalabria.

Până în ziua balului, alba24.ro vă invită să vă votați favoriții pentru titlul de Miss și Mister Popularitate. De reținut este faptul că se poate vota doar o singură dată de pe un IP.

Biletele se achiziționează de la trei elevi organizatori ai balului, pe contul de Instagram, balul_verii_economic.

Votează MISS Popularitate la Balul Verii 2023 de la Colegiul Economic din Alba Iulia Rebeca Borteș Adelina Popa Alexandra Sularia Alexandra Bimbea Denisa Axente Ema Rus Votează MISTER Popularitate la Balul Verii 2023 de la Colegiul Economic din Alba Iulia Mario Morcan Mihai Șuțu Ștefan Pintea Alin Damșa Cristi Săloi Alex Mărginean Results Vote

Echipa 1: Morcan Mario și Borteș Rebeca, cuplul Justin Bieber și Selena Gomez

Bună! Mă numesc Borteș Rebeca Maria sunt elevă în clasa a XI-a B, la profilul contabilitate. Sunt o persoană creativă, dedicată, perfecționistă și ambițioasă.

De mică am fost pasionată de biologie si corpul uman, de aceea vreau sa urmez o cariera pe partea medicală.

Îmi place să petrec timpul cu prietenii și să socializez.

M-am înscris la bal pentru a-mi ieși din zona de confort și consider că este o experiență unică în viață și totodată o provocare care merită încercată. O voi reprezenta pe Selena Gomez, iar împreună cu partenerul meu Justin Bieber vă vom cuceri.

Mă numesc Morcan Mario și sunt elev în clasa a 11 a B, profilul contabilitate. Mă consider o persoană ambițioasă care își atinge obiectivele și totodată sociabilă.

De aceea timpul liber mi-l petrec făcând acțiuni de voluntariat, iar energia îmi place să mi-o dedic în sport, scopul meu fiind să fiu cât mai productiv.

M-am înscris în acest bal pentru a-mi depăși limitele și pentru a-mi îmbunătăți abilitățile. Îl voi reprezenta pe Justin Bieber, iar împreună cu partenera mea, Selena Gomez, vă vom îndeplini dorința.

Echipa 2: Șuțu Mihai și Rus Ema, cuplul Eminem și Christina Aguilera

Bună! Ma numesc Mihai am 17 ani si sunt elev in clasa a X-a B de la Liceul Economic Dionisie Pop Marțian. Sunt o persoana sociabilă, foarte competitivă si ambițioasă.

Timpul liber prefer să îl petrec cu prietenii făcând diferite activități cum ar plimbatul prin oraș, mers la car meet uri.

Am decis să particip la Balul Primăverii deoarece este o experiență unică pe care o trăiești și care dezvoltă multe amintiri. Eu și partenera mea îi vom juca pe Eminem și Cristina Aguilera.

Bunăăă! Mă numesc Rus Ema și sunt elevă in clasa a XI-a B la Colegiul Economic. Sunt o persoană prietenoasă și carismatică, pe care te poți baza oricând.

Îmi place să ascult și sa ajut persoanele din jurul meu de aceea am ales sa fac voluntariat in timpul liber.

M-am înscris la bal pentu a-mi depăși teama de a vorbi în public și pentru a avea parte de această experiență dacă tot nu am avut oportunitatea ca și boboacă. Eu și partenerul meu îi vom juca pe Eminem și Cristina Aguilera.

Echipa 3: Pintea Ștefan și Axente Denisa, cuplul Jay Z și Beyoncé

Salut, sunt Pintea Stefan,elev în clasa a 10-a D la profilul turism si alimentatie. Sunt perfecționist, competitiv și sociabil. Îmi place să fac enduro, dar și să joc baschet. M-am înscris în acest bal, deoarece îmi plac experiențele și provocările noi, dar este și o ocazie unică pe care ma bucur să o împărtășesc cu voi. Eu împreună cu partenera mea vom reprezenta faimosul cuplu format din Jay-Z și Beyonce.

Bună! Ma numesc Axente Denisa sunt în clasa a X-a C la Colegiul Economic “Dionisie Pop Martian”, turism și alimentație intensiv engleză. Hobby urile mele sunt ieșitul cu prietenii, sportul și gimnastică. Pasiunea mea este cântatul de mică.

Am ales să mă înscriu în bal, deoarece mi se pare o metoda perfectă pentru a îmi înfrânge temerile și am cunoscut persoane noi cu care mi am făcut într-un timp scurt foarte multe amintiri plăcute.

Echipa 4: Damșa Alin și Bimbea Alexandra, cuplul Mac Miller și Ariana Grande

Hei, mă numesc Bimbea Alexandra și sunt elevă în clasa a X-a B. Sunt o persoană prietenoasă, creativă și deschisă.

Pasiunile mele sunt cititul și mașinile, dar în special muzica, de care sunt interesează încă de când eram mică.

Eu m-am înscris la bal fiind provocată de familie și prieteni, dar și pentru ca nu a-și fi putut rata această oportunitate. O voi juca pe Ariana Grande, iar împreună cu partenerul meu Mac Miller sperăm să fim un cuplu ce vă va uimi.

Bună! Mă numesc Damșa Alin și sunt din clasa a 11-a C. Îmi place mult actoria cât si sportul. Sunt o persoană ambițioasă care are multe așteptări de la viață.

M-am înscris la bal pentru că este o experiență unică în viața unui copil, din care voi învața multe lucruri care îmi vor dezvolta caracterul. Eu îl voi reprezenta pe Mac Miller și îmi voi completa perfect perechea, Ariana Grande.

Echipa 5: Săloi Cristi și Sularia Alexandra, cuplul Camilla Cabello și Shawn Mendes

Baauu!!! Mă numesc Sularia Alexandra și sunt în clasa a 10B. Sunt o persoană foarte vorbăreață, dar timida la început.

Îmi place sa îmi ies din zona de confort, de aceea m-am înscris la bal. Am studiat chitara 3 ani și mă bucur ca mi-a picat aceasta temă la bal, fiind Camila Cabello și partenerul meu Shawn Mendes.

Îmi plac foarte mult copiii mici, muzica, distracția, aventurile și să experimentez o mulțime de sentimente și trăiri. Eu și partenerul meu vom reprezenta cuplul Camilla Cabello și Shawn Mendes.

Salut! Mă numesc Cristi am 17 ani și sunt elev în clasa 11 B. Îmi place să mă plimb cu motocicleta, să joc baschet și să ies cu prietenii.

Am decis să mă înscriu la bal deoarece sunt o fire competitivă și îmi plac provocările, cred ca va fi o experiență frumoasă care pe mi-o voi aminti cu drag.

Eu și partenera mea îl vom juca pe Shawn Mendes și Camilla Cabello.

Echipa 6: Mărginean Alex și Popa Adelina, cuplul Rihanna și Chris Brown

Salut mă numesc Alexandru și sunt din clasa a 10 A. Sunt o fire calmă, liniștită și atentă, care preferă să-și gândească alegerile chiar dacă de obicei mă las dus de val.

Sunt o persoana care acceptă să se pună în situații din afara zonei de confort, așa că am intrat la bal că să-mi testez limitele. În trecut practicăm karate acum numai ciclism montan. Împreună cu Adelina o să-i jucăm pe Chris Brown și Rihanna, un cuplu controversat al muzicii.

Bunăă! Ma numesc Adelina Popa am 18 ani și sunt eleva în clasa a XI a C. Sunt o persoana prietenoasă, sociabilă și o fire ambițioasă, iar balul a aprins în mine dorința de a câștiga un titlu pentru a străluci în seara balului.

Îmi place să citesc, să scriu și sa călătoresc în timpul meu liber.

Am ales să particip la bal deoarece este o experienta frumoasă și se vor face niște amintiri minunate pe viitor și pe care aș vrea să mi le amintesc cu bucurie.

Împreună cu partenerul meu Alex îl vom juca pe „Rihanna si Chris Brown”.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News