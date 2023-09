Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Mih Dehelean a luat aurul la Campionatul Național de Culturism și Fitness. Prețul performanței

Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Mih Dehelean, a obținut locul 1 la Campionatul Național de Culturism și Fitness, desfășurat în perioada 29 august – 3 septembrie la Sibiu. Mihaela Mih Dehelean a devenit, astfel, campioană națională de categoria Masters.

Competiția, care a reunit cei mai buni atleți din țară în domeniul culturismului și fitnessului, a fost un test al abilităților și pregătirii fizice a participanților. Mihaela Mih Dehelean a demonstrat încă o dată că munca asiduă, disciplina și pasiunea pentru sport sunt cheile succesului, au precizat într-un comunicat de presă reprezentanții clubului sportiv din Alba.

”Fiecare mare succes este în esența sa capacitatea omului de a renunța la banal. Prețul acestei renunțări este mare și este mereu subiectiv. Ceea ce este însă obiectiv în această ecuație este legat de capacitatea de a scoate la lumină cea mai bună versiune a ta.

Titlul de campioană națională pe care l-am obținut este în primul rând un act de credință și anume că Dumnezeu este alături de cei care au curajul de a depăși durerea, lacrimile, prejudecățile, obstacolele care spun că trebuie să rămâi mediocru.

Despre muncă și răbdare nu o să scriu pentru că nu pot să pun într-o frază miile de ore de antrenament sau cât de greu a fost să cred că mâine va fi mai bine. O să spun totuși că deși mentalitatea de învingător este o construcție individuală, pentru un succes de acest nivel ai nevoie de expertiza, dedicarea și dragostea oamenilor din jurul tău.

Le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au crezut în excelență.

În mod special îi mulțumesc antrenorului meu Calin Brehaita pentru tactul, disciplina și lecția sportivă desfășurată de-a lungul acestor ani, soțului meu pentru răbdarea față de toate renunțările mele, mamei mele pentru educația pe care am primit-o.

Strălucirea medaliei este finalul unui drum pe care îl construiești în fiecare zi în care nu renunți.

Am demonstrat că se poate, am suferit atunci când nu s-a putut, am strâns din dinți când alții au strâns motivele renunțării, am mers mai departe pentru ca azi, în lumina reflectoarelor să strălucească povestea omului care nu a renunțat niciodată la visul său. Azi, un vis a devenit realitate.

Restul e poveste…”, a transmis Mihaela Mih Dehelean.

Pregătirea pentru un astfel de eveniment necesită multe ore de antrenament intens, o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos.

Mihaela a investit timp și efort în dezvoltarea capacităților sale fizice și mentale, iar rezultatele obținute la Campionatul Național sunt o recunoaștere a muncii și dedicării sale.

”Performanța obținută de Mihaela Mih Dehelean la Campionatul Național de Culturism și Fitness este un exemplu de inspirație pentru toți cei care își doresc să atingă excelența în sport.

Ea demonstrează că prin pasiune, determinare și perseverență se pot obține rezultate remarcabile, indiferent de obstacolele întâlnite pe parcurs”, a transmis Daniela Moșneag, director CS Unirea.

