Star Assembly va construi o grădiniță cu program prelungit la Sebeș. După finalizarea lucrărilor, aceasta va fi donată Primăriei

Compania Star Assembly va construi în municipiul Sebeș o grădiniță cu program prelungit, cu predare în limba germană. După finalizarea lucrărilor, grădinița va fi cedată în mod gratuit către Primărie, urmând să fie administrată de către Liceul German Sebeș.

Consilierii locali din Sebeș și-au dat recent acordul pentru demararea lucrărilor de construire a unei grădinițe, pe un teren proprietatea municipiului, a cărei suprafață și locație va fi stabilită ulterior. Lucrările se vor suporta și realiza în integralitate de către SC Star Assembly SRL.

După terminarea lucrărilor, respectiv încheierea procesului verbal de recepție, grădinița va fi cedată (donată) în mod gratuit Municipiului Sebeș.

„Tendința demografică la nivelul municipiului Sebeș este crescătoare, de la an la an consemnându-se creșteri care urmează evoluția bună a economiei și a investițiilor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, Sebeșul este orașul din România cu cea mai mare sumă investită/cap de locuitor – investiții străine și naționale. Progresul economic accentuat aduce după sine stabilitatea forței de muncă în municipiu, în principal familii tinere, fapt care accentuează de la an la an cererea de locuri în creșe și grădinițe”, se precizează în referatul de aprobare.

Grădinița cu program prelungit, cu predare în limba germană, va beneficia atât de grupe pentru grădiniță cât și pentru creșă. Aceasta urmează să fie construită pe un teren de minim 3.000 mp, pus la dispoziție de către Primărie.

Clădirea va fi finalizată până în data de 1 martie 2024, iar grădinița va funcționa din toamna anului 2024.

