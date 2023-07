Suspiciuni de înțelegeri anticoncurențiale la firmele care emit tichete de masă. Consiliul Concurenței a declanșat o investigație

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind o posibilă încălcare a regulilor pe piaţa emiterii şi comercializării de tichete de către companiile Edenred România, Sodexo Pass România şi Up România. Potrivit unui comunicat al instituției, autoritatea de concurenţă are indicii că firmele Edenred România, Sodexo Pass România şi Up România şi-ar fi coordonat comportamentele în cadrul anumitor licitaţii la care au participat, precum şi la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele afiliate.

„Astfel, există suspiciuni că cele trei companii s-ar fi înţeles să fixeze preţurile de vânzare şi cumpărare şi alte condiţii de comercializare a tichetelor, dar şi să îşi împartă piaţa serviciilor de emitere şi comercializare a acestora”, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenţei.

În acest context, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile companiilor vizate de investigaţie, dar şi la sediul Asociaţiei Profesionale a Emitenţilor de Tichete şi al Asociaţiei Consiliul Emitenţilor Români de Tichete Electronice.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor, susţin reprezentaţii autorităţii de concurenţă.

În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, precizează autoritatea de concurenţă.

