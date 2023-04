Sute de locuri de muncă create de o companie chineză, în Hunedoara, la numai o jumătate de oră de Cugir. Ce va produce fabrica

O companie chineză va deschide o linie de producţie pentru piese şi componente auto într-un parc tehnologic din comuna Băcia, în apropiere de oraşul Simeria, investiţia urmând să genereze aproximativ 400 de locuri de muncă, a anunţat miercuri Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara.

Fabrica va fi situată la numai o jumătate de oră pe autostradă de Cugir, spre exemplu, ceea ce poate însemna că este atractivă și pentru forța de muncă din județul Alba.

O delegaţie formată din reprezentanţii companiei chineze KSHG Auto Harness GmbH, cei ai unei bănci chineze, ai parcului tehnologic CT Park II Deva şi ai Primăriei Băcia a fost primită miercuri de preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

„Am fost informat despre intenţiile companiei chineze de a deschide în cel mai scurt timp, la Băcia, o linie de producţie care va asigura piese şi componente auto pentru Grupul Volkswagen.

Este pentru prima dată în ultimii şase ani când producătorul de automobile german este interesat de cooptarea unui nou furnizor.

Investiţia companiei chineze de la Băcia, care va deveni funcţională în cadrul CT Park II, va asigura în prima etapă de funcţionare aproximativ 400 de locuri de muncă”, a precizat Laurenţiu Nistor, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, judeţul Hunedoara este atractiv pentru investitorii străini datorită forţei de muncă disponibilă, infrastructurii de transport şi poziţionării geografice.

„Sunt avantaje de care, dacă cei interesaţi vor ţine cont, numărul celor care vor investi în deschiderea de noi unităţi de producţie va creşte.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi de utilităţi, concomitent cu adaptarea programelor de studii în acord cu cererea de pe piaţa forţei de muncă, vor contribui la creşterea nivelului de atractivitate al judeţului Hunedoara pentru noi investiţii”, a mai afirmat preşedintele CJ Hunedoara.

Kunshan Huguang Automotive Electric Co., Ltd. este o companie privată și a fost fondată în 1988. Este specializată în dezvoltarea și producția de cablaje de înaltă și joasă tensiune pentru autovehicule. KSHG are sediul în Zhangpu, orașul Kunshan.

Are, de asemenea, alte trei baze de producție și centre de dezvoltare în Yizheng, Ningbo, Ningde și Shanghai.

