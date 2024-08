Tânărul Almond Edgar din Alba Iulia participă la una dintre cele mai grele competiții de ultra-anduranță din lume, în Kirghizstan

Albaiulianul Chismorie Almond Edgar David (26 de ani) va lua startul sâmbătă la Silk Road Mountain Race, una dintre cele mai grele competiții de ultra-anduranță din lume.

Cursa se desfășoară în Kirghizstan și are aproape 2.000 de kilometri în condiții extreme.

”Silk Road Mountain Race începe sâmbăta aceasta, după un an de pregătiri, here I am in Kyrgyzstan.

Deși la început, părea imposibilă participarea mea aici, cu ajutorul comunității din Alba Iulia, am reușit să ajung la start, cu un echipament sigur pentru această competiție de ultra anduranță lungă de 2000 kilometri.

Mulțumesc din suflet tuturor firmelor și prietenilor implicați, fără voi pedalam acum pe Mamut Când poteca va fi grea… I’ll think about all of you și am să caut puterea să pedalez mai departe.

Puteți să fiți parte din călătoria mea (și să îmi țineți de urât pâna la 3.900 de metri), urmărind competiția prin live tracking aici” a transmis tânărul ciclist Almond Edgar.

Cursa Silk Road Mountain Race este considerată una dintre cele mai dure competiții de ultra-anduranță din lume din cauza climatului și traseului pe care se desfășoară.

Competiția parcurge o distanță de 1.940 kilometri într-un mediu care poates fi pe cât de dur, pe atât de frumos, străbătând poteci, drumuri de piatră și vechi drumuri sovietice abandonate prin Munții Tien Shan.

Ruta pornește din capitala Bishkek și presupune parcurgerea a 13 pasuri la peste 3.000 de metri, cu multe porțiuni lungi de hike-a-bike la altitudini de 3.900 de metri, până la finish-ul din Issyk Kul.

Pe traseu se întâlnesc temperaturi extreme între 37°C și -15°C, cu ninsori și fără prea multe oportunități de aprovizionare și cazare.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News