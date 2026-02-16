Tânărul care l-a ucis pe fostul director Cuprumin Abrud, după ce s-au cunoscut pe internet, a fost arestat preventiv

Bărbatul care l-a ucis pe fostul director al Cuprumin, a fost arestat preventiv, în noaptea de duminică spre luni. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, Sebastian Ionuț Mihai. Acesta l-ar fi ucis pe Gheorghe Chindriș în locuința sa.

Din câte se pare, Chindriș, care era și vicepreședinte al asociației patriotice Avram Iancu, l-ar fi cunoscut pe un site pe tânărul în vârstă de 26 de ani.

Mihai ar fi fost invitat de bărbat în casa sa din Florești. Între cei doi a izbucnit un conflict, moment în care tânărul l-ar fi ucis pe bărbat cu un calorifer electric.

Apoi i-a furat acestuia mai multe bunuri și a fugit din locuință. Gheorghe Chindriș a fost găsit decedat în interiorul locuinței sale, fiind întins pe pat, cu fața în jos, dezbrăcat, iar în imobil au fost observate mai multe urme de sânge și de răvășire.

După ce a fost descoperită crima oamenii legii au efectuat mai multe cercetări și au avut rapid un suspect. În baza informațiilor obținute pe parcursul investigațiilor, s-au obținut date de interes operativ potrivit cărora acesta ar fi părăsit județul Cluj, deplasându-se înspre județul Mureș, cu scopul de a se sustrage cercetărilor.

Astfel, a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Cluj-Napoca, precum și al structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În acest context, bărbatul a fost localizat și depistat în municipiul Reghin, în mai puțin de 24 de ore de la momentul sesizării, în data de 15 februarie a.c., în jurul orei 00:50.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

După ce a fost prins de oamenii legii, Sebastian Ionuț Mihai, a fost dus la audieri, iar apoi procurorii au propus arestarea preventivă. Duminică seara, magistrații Tribunalului Cluj au admis arestarea preventivă.

”(...) admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi, în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului M.I.S., în prezent încarcerat în C.R.A.P. al I.P.J. Mureş cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.02.2026 și până la data de 16.03.2026, inclusiv. Respinge ca neîntemeiată cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu, formulată de inculpat, prin avocat”, se arată în motivarea instanței.

