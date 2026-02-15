Connect with us

Termen limită pentru depunerea unui document la Casa de Pensii. Certificatul de Viață, obligatoriu pentru pensionarii din diaspora

Majorare indirectă a pensiilor

Publicat

acum 3 ore

Pensionarii români din diaspora au termen pană la 31 martie să transmită la Casa Județeană de Pensii un document important care are rol de verificare administrativă în scopul evitării unor erori sau a plății nejustificate a pensiei către persoane a căror situație s-a modificat.

Pensionarii români care locuiesc în afara țării și primesc pensie din sistemul public din România au obligația legală de a transmite, de două ori pe an, un document esențial: Certificatul de viață.

Pensie suspendată pentru pensionarii care nu trimit Certificatul de Viață

Utilizarea certificatului de viață este un instrument de verificare administrativă prevăzut de lege. Acesta permite caselor teritoriale de pensii să:

  • mențină evidențe actualizate
  • prevină fraudele
  • evite plata unor sume necuvenite

Pentru pensionarii români stabiliți în diaspora, respectarea celor două termene anuale este esențială pentru a evita suspendarea pensiei.

Casa Județeană de Pensii Alba a transmis un comunicat important pentru pensionarii români stabiliți în străinătate (nerezidenți) înștiințându-i că au obligația legală de a transmite certificatul de viață de două ori pe an, din proprie inițiativă. În caz contrar pensia acestora poate fi suspendată.

Citește și Pensia anticipată în 2026: cu câți ani mai devreme se poate ieși la pensie, condiții, acte necesare. Cât scade venitul lunar

Potrivit art. 98 alin. (5) și (6) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, precum și art. 10 alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 874/2024 al președintelui CNPP, certificatul de viață trebuie transmis în fiecare an:

  • până cel târziu la 31 martie
  • până cel târziu la 30 septembrie

Transmiterea certificatului de viață: Obligația este a beneficiarului

Certificatul de viață nu se trimite la solicitarea casei de pensii, ci din proprie inițiativă, de către beneficiarul nerezident aflat în plată.

Această verificare administrativă este necesară pentru a evita:

  • efectuarea unor plăți necuvenite
  • plata pensiei către persoane a căror situație s-a modificat
  • erori în evidențele sistemului public de pensii

Ce se întâmplă dacă certificatul de viață nu este depus la timp

Casa de Pensii atrage atenția că, în cazul în care certificatul de viață nu este prezentat în termenul legal:

  • plata pensiei va fi suspendată
  • suspendarea începe cu luna următoare expirării termenelor de 31 martie sau 30 septembrie

Reluarea plății se face numai după transmiterea certificatului completat și validat.

Situația specială a noilor pensionari din străinătate

Comunicatul precizează și o situație importantă prevăzută la art. 9 alin. (1) din Ordinul nr. 874/2024.

În cazul noilor beneficiari nerezidenți, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți stabilite prin decizia de pensionare
au trecut mai mult de 6 luni, casa teritorială de pensii va transmite, împreună cu decizia de acordare a pensiei, și un exemplar al certificatului de viață.

Citește și Persoanele care au pensii mai mici 3.000 de lei ar putea primi ajutoare de la Guvern. Când ar putea fi acordată prima tranșă

În această situație prima plată a pensiei se efectuează doar după primirea certificatului completat, semnat și ștampilat, care confirmă că beneficiarul este în viață.

Ce model de certificat trebuie folosit

Conform art. 8 alin. (3) din Ordinul nr. 874/2024, beneficiarii pot utiliza:

  • modelul standard de certificat de viață emis de casa teritorială de pensii
    sau
  • modelul prevăzut la art. 8 alin. (2) din Ordinul nr. 865/2023 al președintelui CNPP, ca mijloc alternativ de verificare administrativă.

Unde se găsesc formularele pentru Certificatul de Viață

Modelul pentru: „Certificatul de viață”și „Declarația de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite” poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba sau de mai jos:

Transfer în străinătate a drepturilor de asigurări sociale

În cazul în care beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de Pensii își stabilesc domiciliul pe teritoriul altui stat, aceștia pot opta pentru pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, conform prevederilor art. 98 din Legea nr. 360/2023.

În această situație, pensionarul trimite Casei Județene de Pensii Alba, următoarele documente:

  • Declarația de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,

Documentul: Declarație transfer drepturi în străinătate

  • Certificatul de viaţă, completat de pensionar în partea B,  vizat şi datat la punctul C de o autoritate din străinătate (notar, Primărie, ambasadă, etc.)
  • Extrasul de cont din strainatate (documentul care confirmă detaliile bancare)
  • Decizia de pensie emisă de Casa Județeană de Pensii Alba
  • Act de identitate romanesc
  • Act de identitate străin
  • Actul de reşedinţă din străinătate

Dosarul se poate depune personal la sediul CJP Alba, în cadrul programului cu publicul, prin email : office.cjpalba@cnpp.ro sau prin poștă cu confirmare de primire.

Ultimele articole pe alba24
