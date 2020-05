Terasele vor fi redeschise din 1 iunie. Restaurantele se vor putea deschide în două etape, dacă nu sunt probleme epidemiologice

Dragoș Petrescu, proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din România a declarat la Digi24 că în urma discuțiilor cu guvernul s-a agreat un calendar pentru relansarea teraselor și restaurantelor. Astfel, terasele vor putea fi redeschise începând cu data de 1 iunie.

„După discuțiile cu guvernul am agreat că întâi vom putea deschide terasele în faza a doua, cel mai probabil în jurul datei de 1 iunie. Vor urma încă două faze, sperăm la două săptămâni, să fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, dacă totul merge bine din punct de vedere epidemiologic”, a spus Dragoș Petrescu.

Referitor la prețurile din restaurantele și cafenelele din România, el a spus că nu se ia în calcul creșterea acestora.

„Considerăm că următorul an nu va fi un an de profit sau de recuperat pierderi, e un an de sacrificiu care să pregătească un an mai bun. Din semestrul 3 sperăm ca lucrurile să își revină. Clienții vor fi pe buget limitat și se vor uita la fiecare cost, ne așteptăm ca prețurile în industrie să nu crească sau chiar să scadă, deși costurile operatorilor ar putea crește din cauza investițiilor care trebuie făcute”, a spus Petrescu.

Inițial patronii de localuri membri ai HORA au publicat un plan pentru REDESCHIDEREA TERASELOR ȘI A RESTAURANTELOR.

Iată programul propus inițial de asociația HORA:

16 MAI 2020, CAEN: 5610, 5621, 5629, 5630

FAZA 1 Data: 16 mai 2020 Spații:

a) TERASE INDEPENDENTE ȘI TERASE INTEGRATE UNITĂȚILOR PUBLICE DE ALIMENTAȚIE

b) UNITĂȚI TAKE AWAY CU SERVIRE LA INTERIOR Condiții: a) Terase independente și integrate unităților de alimentație:

– Distanță socială ( distanță între mese 2 metri, mese de maximum 8 pax, )

– Unitatea va putea găzdui/acomoda un număr de maximum 200 de persoane în același timp.

– măsuri sanitare obligatorii angajați ( mască, mănuși, măsurarea temperaturii angajaților la intrarea în tură);

– dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

– igienizarea și dezinfectarea programată a spațiilor de lucru ,

– instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 în fiecare meniu. b) Unități Take Away cu servire în interior:

– Limitarea accesului în interiorul locației potrivit numărului de case de marcat deschise/kioskuri, cu păstrarea distanței de 1,5 metri între stațiile de preluare comenzi. În cazul în care există mai mulți clienți decât numărul de stații de servire, zona de așteptare va fi în fața unității, cu păstrarea distanței între clienți de 1,5 metri ;

– Fiecare casă de marcat/ punct de servire va fi dotat cu ecran de protecție din plexiglass;

– Regulile de distanțiere socială vor fi afișate la loc vizibil la intrarea în unitate, angajații unității având obligația de a verifica și asigura respectarea lor.

– măsuri sanitare obligatorii angajați ( mască, mănuși, măsurarea temperaturii angajaților la intrarea în tură);

– dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

– igienizarea și dezinfectarea programată a spațiilor de lucru ,

– instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 la fiecare stație de marcat FAZA 2 Dată: 1 Iunie 2020 Relaxarea restricțiilor pentru următoarele Spații ( pas 2 ):

a) TERASE INDEPENDENTE ȘI TERASE INTEGRATE UNITĂȚILOR PUBLICE DE ALIMENTAȚIE

b) UNITĂȚi TAKE AWAY CU SERVIRE LA INTERIOR Măsuri privind redeschiderea parțială a: a) Spații închise: Restaurant, Baruri, Cafenele, Autoserviri etc. Nu mai mult de 50% din capacitatea legală conform avizului PSI:

– Distanță socială ( distanță între mese 2 metri, mese de maximum 8 pax )

– Unitatea va putea găzdui/acomoda maximum 50% din capacitatea autorizată de PSI

– măsuri sanitare obligatorii angajați ( mască, mănuși, măsurarea temperaturii angajaților la intrarea în tură);

– dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

– igienizarea și dezinfectarea programată a spațiilor de lucru ,

– instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 în fiecare meniu. FAZA 3 Dată : 15 iunie 2020 Condiție: numai după analiză indicatorilor COVID19 ( infecții, decese ) de către CNSSU Spații:

– Restaurante, Cafenele, Baruri, Unități autoservire, Terase, Unități take away Condiții în concordanță cu solicitările CNSSU de la momentul respectiv:

– Distanță socială

– Măsuri sanitare obligatorii angajați ( mască, mănuși, măsurarea temperaturii angajaților la intrarea în tură),

– Dotarea locațiilor cu dozatoare de gel sanitarizant,

– Igienizarea și dezinfectarea programată a spațiilor de lucru ,

– Instrucțiuni pentru protecția împotriva COVID19 în fiecare meniu. GO BACK! Dată: Oricând

Condiție: numai după analiza indicatorilor COVID19 ( infecții, decese ) de către CNSSU. Spații:

– Restaurante, Cafenele, Baruri, Unități autoservire, Terase, Unități take away Condiții:

– Revenirea la situația din 15 martie.

– Interzicerea funcționării.

