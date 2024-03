Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din România, dă startul noului sezon fantastic de golf

Cel mai mare resort de golf din România, Theodora Golf Club, anunță deschiderea terenului de golf și startul unui nou sezon fantastic. Începând cu 31 martie 2024, jucătorii de golf din România și din străinătate, de orice vârstă și nivel de experiență, se pot reîntoarce pe teren pentru a juca pe cele 18 parcursuri în lungime totală de 6.518 m și pe driving rage, pentru a se reacomoda și antrena.

„Suntem încântați să dăm startul unui nou sezon fantastic de golf. Echipa Theodora Golf Club a făcut totul pentru a se asigura că terenul nostru este în cea mai bună formă și suntem nerăbdători să vedem jucătorii din țară și din străinătate bucurându-se de standardele internaționale profesioniste ale terenului nostru”, declară Theodora Popa, Vicepreședinte Theodora Golf Club.

Noul sezon aduce și turnee atractive pentru toate categoriile de jucători, de la debutanți la avansați, de la copii la seniori, de la amatori la profesioniști, fiind atât etape din cadrul campionatului național de golf, cât și turnee tradiționale, organizate de companii de renume din țară și din străinătate. Prima competiție va avea loc la începutul lunii mai, Cupa TRANSAVIA, ediția a XVI-a, fiind imediat urmată de DP World Golf Day. Întreg Calendarul Competițional 2024 Theodora Golf Club este disponibil pe site-ul oficial al resortului și pe paginile sale de social media, precum și în aplicația AMGOLF.

Experiența turistică de neegalat și turneele incluse în Calendarul Competițional 2024 pot fi o oportunitate valoroasă de promovare pentru parteneri din țară și din străinătate.

„Turneele pe care le vom organiza și găzdui în 2024 vor crea o experiența de joc excepțională la care vor contribui și calitățile celui mai mare teren de golf din țară. Cele 56 ha cu 18 parcursuri la standarde profesioniste în lungime totală de 6518 m, dar și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa, un par 6 de 735 m, vor stimula talentul și pasiunea jucătorilor care doresc să își depășească limitele. De asemenea, suntem încântați să oferim și în acest an oportunități de parteneriate și sponsorizări companiilor și organizațiilor care împărtășesc pasiunea noastră pentru golf și care doresc să fie asociate cu excelența și prestigiul oferite de Theodora Golf Club”, afirmă Debora Vesa, Director Resort Theodora Golf Club.

Golf pentru profesioniști, dar și pentru începători

Pe lângă turneele pe care le găzduiește, Theodora Golf Club este resortul în care oricine se poate bucura de experiența golfului, se poate antrena și își poate perfecționa tehnicile de joc, profitând de cursurile cu instructori de golf experimentați și bine pregătiți care oferă lecții de golf pentru adulți și copii, atât începători, cât și avansați.

„Golful este încă un sport nu foarte cunoscut în România, poate și pentru că este încă subiectul multor prejudecăți care îl plasează în zona activităților exclusiviste și scumpe. Să știți însă că echipamentul și statutul de membru într-un club au costuri anuale rezonabile, comparabile cu cele ale practicării tenisului sau chiar cu cele ale unui abonament anual la o sală de fitness dintr-un oraș mare. Iar noi ne bucurăm să vedem că din ce în ce mai mulți oameni de toate vârstele înțeleg aceste aspecte și vin la noi pentru că doresc să învețe tainele acestui sport nobil. Și, desigur, avem grijă ca toți cei care aleg terenul nostru să se bucure de distracție, de mișcare în aer liber și de dezvoltare echilibrată, în timp ce își exersează autocontrolul și învață eticheta golfului”, precizează Theodora Popa, Vicepreședinte Theodora Golf Club.

Noul sezon de golf aduce și noi oportunități pentru cei care doresc să fie inițiați și să experimenteze frumusețea acestui sport, dar și pentru jucătorii care vor să își perfecționeze tehnica alături de instructorii noștri profesioniști. Pachetul Golf with a Pro oferă tuturor celor interesați 8 lectii individuale cu instructor @Driving Range & Putting Green și 2 X 18 cupe cu instructor. De asemenea, pachetul susține obținerea certificării de jucător, asigură echipamentul pentru lecții și aduce un beneficiu de 50% discount la primul membership.

O experiență turistică greu de egalat

Cel mai mare resort de golf din România îmbină dragostea pentru golf cu experiența autentică a naturii de pe valea Mureșului, cu ospitalitatea transilvăneană și cu facilitățile moderne care onorează spiritul emblematic al proprietății.

Situat în inima Transilvaniei, în Teleac, județul Alba, la câteva minute de Alba Iulia și de autostrada care leagă Cluj-Napoca de Sibiu, resortul Theodora Golf Club este deschis permanent pentru oaspeții care doresc o vacanță liniștită, în care să se bucure de facilități de cazare premium care îi răsfață cu spații generoase și cu o panoramă splendidă, străjuită în depărtare de Munții Apuseni, și de rafinamente culinare de inspirație internațională ale căror gusturi și arome contribuie la o experiență de neuitat.

„Cadrul natural minunat, facilitățile premium de cazare și meniul rafinat ce poate fi savurat de pe terasa The View, aduc un plus de farmec pentru toți cei care vor să susțină jucătorii sau pur și simplu să se bucure de o experiență deosebită, pe întreg parcursul anului”, spune Debora Vesa, Director al Resortului Theodora Golf Club.

Recunoaștere națională și internațională

De-a lungul celor 6 șase ani de la inaugurare, resortul a câștigat mai multe premii și recunoașteri, atât internaționale, cât și locale. Theodora Golf Club a fost desemnată Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est de LUXlife Magazine, la categoria Resorts & Retreats Awards 2023 și a primit de două ori distincția Best Golf Hotel decernată de International Hospitality Awards. Anul trecut a obținut locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location.

Despre Theodora Golf Club

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect.

Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6.518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6 de 735 m.

Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 15 vile de lux cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business mai restrânse, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, restaurantul The View, cu specific internațional à la carte și un Lounge Bar cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă.

Pentru mai multe informații, vizitați theodoragolfclub.com/ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News