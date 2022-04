Tichete de vacanță 2022. Ministrul Turismului, anunț pentru bugetari: când vor fi distribuite voucherele

Cetățenii bulgari sunt îndemnați să părăsească Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Sofia a emis în acest sens o alertă de călătorie, din cauza „situației complicate” din această țară.

Ministerul de Externe a făcut apel la cetăţenii bulgari aflaţi în Republica Moldova să părăsească ţara prin orice mijloc de transport disponibil, potrivit The Sofia Globe.

Alerta vine în pofida declaraţiei președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, că „nu există vreun pericol iminent de escaladare” a situaţiei pe terioriul Moldovei, în special dacă se vorbeşte despre malul drept al Nistrului, scrie Unimedia.

Ministrul adjunct de externe rus Andrey Rudenko a refuzat, la 26 aprilie, să excludă posibilitatea ca enclava Transnistria din Moldova, controlată de separatiştii ruşi, să fie atrasă în războiul din Ucraina.

Acest lucru a urmat unei serii de incidente, inclusiv explozii şi ameninţări cu bombă, în Transnistria, care au determinat-o pe preşedinta moldoveană Maia Sandu să convoace o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate la 26 aprilie.

„Analiza noastră de până acum arată că există tensiuni între diferite forţe din regiune interesate în destabilizarea situaţiei. Acest lucru face ca regiunea transnistreană să fie vulnerabilă şi creează riscuri pentru Republica Moldova”, a declarat Sandu după reuniune.

„Condamnăm orice provocări şi încercări de a atrage Republica Moldova în acţiuni care pot pune în pericol pacea în ţară. Chişinăul continuă să insiste asupra soluţionării paşnice a conflictului transnistrean”, a mai spus Sandu, anunţând o serie de măsuri de securitate sporite.

Reacția guvernului de la Chișinău

„În legătură cu ridicarea nivelului de alertă de către Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene face următoarele precizări:

Anunțul difuzat de către Centrul de criză al MAE bulgar face parte din protocolul de siguranță al acestei țări ca urmare a înregistrării recente a incidentelor din regiunea transnistreană. Actualizarea avertismentelor de călătorie este o practică frecvent întâlnită, iar evaluarea oportunității atribuirii nivelurilor de alertă este stabilită în baza criteriilor naționale distincte”.

Şeful diplomaţiei SUA: Moldova şi Georgia sunt în pericol, ar trebui să fim atenţi la ce se întâmplă în aceste ţări

Republica Moldova şi Georgia sunt pericol şi Statele Unite ar trebui să fie atente la ce se întâmplă în cele două ţări. Declaraţia a fost făcută de secretarul de Stat al SUA, Anthony Blinken, în cadrul unei şedinţe a Comitetululi pentru Credite al Senatului de la Washington, citat de apsny.ge.

”Vă împărtăşesc îngrijorarea cu privire la situaţia vulnerabilă din Georgia şi Moldova. Avem o cooperare foarte strânsă cu ei. Am fost în Moldova acum câteva săptămâni. Şi secretarul nostru pentru populaţie, refugiaţi şi migraţie a fost acolo. Am alocat alte 100 de milioane de dolari pentru a sprijini Moldova sub egida conferinţei Germaniei” le-a spus Blinken senatorilor.

