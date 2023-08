Top telefoane de la Samsung pe care să le alegi în funcție de buget și de nevoi (P)

Ne aflăm în era în care tehnologia este la putere. Și aici putem să includem și smartphone-urile, care au devenit indispensabile pentru oameni, jucând un rol esențial în viața oricui. Cu ajutorul telefoanelor inteligente, expresia „ai toată lumea la degetul mic”, a ajuns să devină aproape realitate. De ce?

Pentru că telefoanele nu mai sunt folosite exclusiv pentru a comunica, ci au devenit adevărate servere cu informații, ba chiar ajungi să îți stochezi majoritatea informațiilor în fâșiile astea de metal și sticlă. Am ajuns de la a învârti o rotiță pentru a da telefoane, până la a rezerva bilete de avion de pe telefon, a ne vedea cu oameni din colțuri opuse ale planetei sau a face poze absolut impresionante peisajelor care ne impresionează și ele pe noi. Pe scurt, aproape tot ce-ți doreși.

Pe lângă toate astea, telefonul mai are un rol foarte important. Cu ajutorul lui și al iubitului nostru internet, ești la curent cu majoritatea știrilor din întreaga lume. Doar le ai la un click și un scroll down distanță. Cu doar câteva click-uri pe ecran, poți accesa cele mai recente știri, informații medicale, recenzii la hoteluri sau diferite produse și multe altele. De exemplu, dacă vrei să gătești ceva, dai un search rapid și găsești toate rețetele culinare, dacă ai uitat capitala unei țări sau când apare un nou sezon din serial, toate astea le ai la buzunar și la un search distanță.

Așa că, indiferent că ești un iubitor al noilor tehnologii sau doar vrei un telefon funcțional pentru a-ți face treaba, în articolul de astăzi îți prezentăm câteva telefoane de la Samsung, potrivite atât pentru cei care vor un telefon performant, cât și pentru cei care vor doar un telefon pentru taskurile basic de zi cu zi și nu caută ceva atât de wow.

Bun venit în familia Samsung S23!

Începem topul cu ultimele modele de la Samsung care au ieșit chiar anul acesta. Modelele de Samsung S23 – Samsung S23, Samsung S23 Plus și Samsung S23 Ultra. Și fiecare are câte ceva care să te atragă.

Începem cu fratele cel mai mic, Samsung S23, care este modelul de bază din această serie și se încadrează perfect în categoria „mic, dar puternic”. Este un telefon micuț și compact, foarte bine închegat și care o să se potrivească celor care nu vor un telefon foarte mare. Un mare plus pe care îl are Samsung S23 este că îl găsești la un preț destul de moderat, având în vedere specificațiile impresionante pe care le oferă. Deci, dacă îți cauți un telefon compact, dar capabil să facă față diferitelor procese mai avansate, Samsung S23 si, de ce nu, chiar noul Samsung Fold 5, este alegerea potrivită pentru tine.

Trecem acum la fratele mai înalt și puțin mai puternic al modelului de bază Samsung S23, Samsung S23 Plus. Seamănă cu frățiorul său mai mic în multe privințe, dar la capitolul specificații stă mai bine. Ceea ce îl face o alegere de mijloc foarte bună dacă îți plac telefoanele mai mari.

Am ajuns și la cel mai mare frate, Samsung S23 Ultra. Este cel mai scump telefon din serie care are o putere foarte mare de procesare, un ecran impresionant, camere cu zoom până și pe Lună dacă vrei. Pe scurt, are cam tot ce ai vrea. Poate să fie și laptop, jurnal, caiet de sarcini, aparat de fotografiat și un mic studio. Cu toate acestea, vine și cu un preț pe măsură. Dacă ai nevoie de un dispozitiv care să facă față celor mai complexe procese, Samsung S23 Ultra este alegerea perfectă.

Aceștia au fost frații Samsung S23, fiecare fiind potrivit pentru un anumit tip de utilizator. De la versiunea micuță și puternică, Samsung S23, până la cea medie și apoi cea puternică și impresionantă.

Telefonul perfect de buget – Samsung A53

Am vorbit mai sus despre cei trei frați Samsung S23, care sunt telefoane bune, dar au și un preț mare, chiar și modelul de bază. Așa că, dacă cele trei variante de mai sus ți s-au părut prea scumpe, iată un telefon de buget mediu și cu un raport calitate-preț foarte bun, Samsung A53. Și el face cinste categoriei din care face parte și reușește să nu te dezamăgească la procesele basic. Așa că dacă vrei un telefon pe care să dai puțin și cu care să faci multe, ar trebui să îl iei în considerare.

Tot un telefon de buget, Samsung A33

Am ajuns și la un telefon micuț și absolut impresionant din punct de vedere al specificațiilor, având în vedere prețul foarte mic pe care îl are. Smasung A33 are un ecran impresionant, 5G și este potrivit pentru cei care vor doar un telefon de serviciu de pe care vor doar să sune, să dea mesaje și să mai stea pe net în pauza de masă.

