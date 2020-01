Top telefoane Huawei în 2020: P30 sau Mate 20 Pro? (P)

Huawei este un producător de telefoane care nu mai poate fi ignorat. Cu smartphone din ce în ce mai premium, compania chineză are o abordare în comparație cu rivalii Samsung, LG și Sony, iar acum se bate cu Apple la nivel global.

Am luat la rând câteva telefoane Huawei – de la noile P30, la Huawei Mate 20 Pro, dar și câteva versiuni Lite și am alcătuit un top al celor mai bune telefoane Huawei în 2020.

1. Huawei P30 Pro

La Huawei P30 Pro, designul este de top, afișajul este remarcabil, iar camerele foto sunt cu adevărat unele dintre cele mai văzute vreodată la un telefon. Este cu siguranță cel mai bun telefon Huawei de pe piață în momentul de față.

2. Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro este un telefon foarte bun și este mult mai accesibil în momentul de față. După lansarea noilor Huawei P30, poți găsi acum telefoane Huawei Mate 20 Pro la reduceri semnificative. Camerele foto ale Huawei Mate 20 Pro vor fi cele mai importante pentru mulți oameni, dar este per total un telefon într-adevăr fantastic, cu un ecran de cea mai bună calitate, încărcare super-rapidă, încărcare wireless și durată de viață excelentă a bateriei.

3. Huawei P30

Huawei P30 este numai despre cameră. Chiar dacă modelul Pro este cu un pas înainte, P30 întrece cu ușurință orice alt flagship, în special în ceea ce privește fotografii cu lumină slabă și la distanță mare. P30 arată, de asemenea, uimitor, cu un afișaj mare, niște finisaje colorate minunate și un corp subțire. Dacă vrei un telefon cu o cameră foto fenomenală, Huawei P30 merită serios să arunci o privire.

4. Huawei P20 Pro

În P20 Pro, Huawei a livrat un telefon uimitor, care ar trebui să fie pe lista ta, împreună cu Galaxy S9 și iPhone X. Sigur, există unele puncte slabe, cum ar fi lipsa stabilizării pentru video 4K, fără jack pentru căști și fără încărcare wireless, dar dacă prioritatea ta este fotografia, atunci P20 Pro nu dezamăgește. Adaugă o durată de viață lungă a bateriei, sloturi SIM duale și ecran excelent și ai pachetul complet: acesta este unul dintre cele mai bune telefoane din 2018.

5. Huawei P20

Huawei P20 este un telefon pe care îl recomandăm fără rezerve. Îi lipsește un jack pentru căști și impermeabilizare, dar în afară de acesta este unul dintre cele mai bune telefoane din 2018. Are camere deosebite, durată de viață excelentă a bateriei și cel mai premium design de pe un telefon Huawei. Are o crestătură, dar o poți ascunde în setările software.

6. Huawei Mate 20 X

Cel mai mare telefon Huawei pe care îl poți cumpăra este la fel de bun ca Huawei Mate 20 Pro cu practic aceleași specificații. Are un afișaj cu rezoluție ceva mai mică și nu are impermeabilizare și încărcare wireless, dar vine cu un jack pentru căști, senzor de amprentă fizică și are o baterie mult mai mare.

7. Huawei Mate 20

Este posibil ca Huawei Mate 20 să nu aibă caracteristicile principale ale Huawei Mate 20 Pro, dar este un smartphone uimitor la propriu. Chipsetul 7nm Kirin 980 a bătut cele mai multe flagship-uri din 2018 în testele de referință, configurarea cu trei camere pe spate face fotografii clare și detaliate, iar afișajul Dewdrop oferă imagini uimitoare.

8. Huawei Mate 20 Lite

Mate 20 Lite este un telefon dificil de plasat. Pare suficient de atractiv, dacă nu chiar tocmai izbitor și promite performanțe mid-range. Cel mai bun lucru este dat însă de camerele selfie frontale duble de 24MP.

9. Huawei P Smart

Din moment ce P Smart 2019 și Honor 10 Lite costă la fel și sunt practic clona unei alteia, este mai bine să o alegi pe cea din urmă pentru camera frontală de rezoluție superioară și carcasa încorporată.

10. Huawei P30 Lite

Dacă vrei cu adevărat un telefon Huawei, dar nu îți poți permite modelele emblematice P30, atunci P30 Lite este o opțiune rezonabilă. Are același stil și camere excelente pentru gama medie. Există, de asemenea, o cantitate decentă de stocare, iar ecranul este destul de bun. Cu toate acestea, performanța scăzută și viața slabă a bateriei sunt dezamăgitoare.

