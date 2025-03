Un bărbat a provocat accident la Alba Iulia, băut la volanul unei autoutilitare. Ce măsuri au luat autoritățile

Un bărbat a fost reținut după ce a provocat accident, în timp ce conducea băut o autoutilitară la Alba Iulia. Acesta a intrat cu autovehiculul într-un hidrant, în parcarea unui supermarket și a părăsit locul faptei. Ulterior, în cazul său a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a comunicat că fuminică, 23 martie, poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia – Biroul Rutier, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Din probele administrate a rezultat că sâmbătă, 22 martie, în jurul orei 22:23, persoana în cauză a condus pe străzile din municipiul Alba Iulia o autoutilitară marca Mercedes Benz, deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Avea o îmbibaţie alcoolică de 3,91 g%o alcool pur în sânge la prima probă recoltată şi de 3,61 g%o alcool pur în sânge la cea de a doua probă recoltată.

În contextul consumului de alcool, conducătorul autoutilitarei a produs și un eveniment rutier: a acroșat un hidrant aflat în parcarea unui supermarket din raza municipiului Alba Iulia. Ulterior, a părăsit locul fără a anunța organele de poliție.

Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat.

Luni, 24 martie 2025, față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

