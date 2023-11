Valabilitatea anumitor permise de conducere ar putea fi extinsă, până la 15 ani. Pentru persoanele în vârstă va fi redusă la 2 ani

Valabilitatea anumitor permise de conducere ar putea fi extinsă de la 10 ani la 15 ani, potrivit unui proiect depus recent la Senat.

În cazul șoferilor cu vârsta de 70 de ani și peste, valabilitatea noilor permise va fi redusă însă de la 10 la 5 ani. De asemenea, în cazul conducătorilor auto în vârstă de peste 80 de ani, valabilitatea permiselor va fi de doar 2 ani, față de 10 ani în prezent.

Permisele de conducere pentru vehiculele din toate categoriile, eliberate de autorităţi înaintea publicării noii legi în Monitorul Oficial, îşi vor păstra valabilitatea administrativă înscrisă pe acestea.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere, pe 14 noiembrie.

Potrivit parlamentarilor, scopul proiectului este de a aduce beneficii cetăţenilor care au permis de conducere prin reducerea costurilor şi a timpului alocat pentru reînnoirea permiselor, de a reduce numărul de şoferi care nu sunt apţi medical să conducă şi implicit de creştere a siguranţei rutiere.

Situația șoferilor din România

Conform Buletinului siguranţei rutiere pentru anul 2021, situaţia persoanelor care deţin permis de conducere, în funcţie de categoria de permis pe care o deţin, se prezintă astfel:

8.209.017 de persoane deţin permise de conducere vehicule categoria B;

6.220.390 de persoane au permise de conducere categorie de vehicule B1;

1.084.228 de persoane deţin permise de conducere categorie de vehicule BE;

474.082 de persoane au permise de conducere vehicule categoria A;

6.251.026 de persoane posedă permise de conducere categorie de vehicule AM;

325.849 de persoane deţin permise de conducere categorie de vehicule A1;

312.384 de persoane au permise de conducere categorie de vehicule A2;

5.266.777 de persoane au permise de conducere categorie de vehicule C, CE, CI, C1E,D, D1, DE, D1E.

Analizând datele de mai sus rezultă că peste 2.942.200 de persoane deţin permise de conducere numai pentru vehicule categoria B, la care se mai pot adăuga persoane care au permise de conducere categorie de vehicule Bl, BE, A, AM, A1, A2, dar nu au permise de conducere categorie de vehicule C, CE, C1, C1E,D, D1, DE, D1E.

Valabilitatea anumitor permise de conducere va crește de la 10 la 15 ani

Potrivit proiectului, valabilitatea pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE ar urma să crească de la 10 la 15 ani.

„În jur de 3 milioane de persoane ar putea beneficia de creşterea valabilităţii administrative ale permiselor de conducere din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE de la 10 ani la 15 ani, ceea ce ar duce la reducerea costurile, iar timpul „pierdut” de fiecare cetăţean pentru întocmirea dosarului şi depunerea lui va fi folosit de fiecare în alte scopuri”, se precizează în expunerea de motive.

Permise de conducere cu valabilitatea de 5 respectiv 2 ani, pentru șoferii de peste 70 de ani

Potrivit proiectului, valabilitatea administrativă a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE, deţinute de persoane cu vârsta de 70 de ani şi peste această vârstă este de 5 ani.

De asemenea, valabilitatea administrativă a permiselor de conducere de toate categoriile, deţinute de persoane cu vârsta de 80 de ani şi peste această vârstă este de 2 ani.

Potrivit Buletinul Siguranţei Rutiere 2021 întocmit de Inspectoratul General al Poliţiei Române (ultimul document oficial de pe site-ul Poliţiei Române) în România dintr-o populaţie

de 2.267.542 cu vârsta mai mare 71 ani sunt înregistraţi 819.031 conducători de autovehicule.

Permisele de conducere pentru vehiculele din toate categoriile eliberate de autorităţi înaintea publicării prezentei legi în Monitorul, oficial, îşi păstrează valabilitatea administrativă înscrise pe acestea.

Medici: vârsta înaintată ar putea avea efecte grave asupra capacității de a codnuce

Medicii atrag atenţia că vârsta înaintată ar putea avea efecte grave asupra capacităţii lor de a conduce. Fiecare persoană îmbătrâneşte în felul ei, dar unele schimbări care se petrec după vârsta de 70 de ani sunt universale.

Procesul de îmbătrânire este specific fiecărei persoane şi depinde de mulţi factori, care includ moştenirea genetică şi stilul de viaţă. Însă toată lumea, după o anumită vârstă, trece prin modificări de care nu se poate feri, deoarece, înaintând prin viaţă, dacă trăieşti suficient de mult, bătrâneţea în sine nu poate fi evitată.

Cu trecerea timpului aproximativ o treime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 65 şi 74 de ani se confruntă cu pierderea auzului, iar aproximativ jumătate dintre cei peste 75 de ani au această problemă. Sunetele înalte sunt deosebit de greu de auzit şi acest lucru face dificilă înţelegerea a ceea ce spun alţii. De asemenea, zgomotul de fundal poate interfera mai mult cu conversaţiile.

Majoritatea persoanelor trecute de 70 de ani au nevoie de ochelari de citit odată cu scăderea flexibilităţii cristalinului. Apare de asemenea scăderea vederii nocturne si a acuităţii vizuale ca mai târziu să poată apare înceţoşarea privirii. Conform unor date medicale existente aproximativ 20 din 100 de cetăţeni cu vârste cuprinse între 65 şi 74 de ani au cataractă, iar peste 50 din 100 dintre cei peste 74 de ani au această boală.

De asemenea sunt foarte mulţi cetăţeni de peste 70 de ani care dezvoltă demenţă senilă, Alzheimer, demenţă vasculară datorită faptului că vasele de sânge sunt afectate de colesterol iar fluxul cerebral este deficitar şi se cunosc destul de multe cazuri de şoferii care au suferit infarct miocardic sau stop cardiorespirator în timpul cât conduceau.

Șoferii de peste 70 de ani ar trebui evaluați medical mai des

Aceste lucru, spun medicii că este o normalitate medicală, iar pentru aceasta este nevoie ca posesorii de permise să facă o evaluare medicală mai frecventă după vârsta de 65-70 de ani,

având în vedere incidenţa acestor boli, care pot afecta capacitatea de atenţie, gândire, memorie.

Potrivit parlamentarilor, la nivelul Comisiei Europene şi a Uniunii Europene sunt discuţii şl proiecte de hotărâri referitoare la faptul că şoferii care depăşesc vârsta de 70 de ani ar trebui să fie evaluaţi medical mai des, pentru a vedea dacă au probleme de sănătate şi dacă sunt apţi să conducă autovehicule.

