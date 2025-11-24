Connect with us

Economie

VIDEO: ”Colaps energetic”. Cel mai amplu exercițiu național de intervenție. Simulare la Centrala Hidroelectrică Șugag

Publicat

acum 25 de secunde

Reprezentanți ai companiilor stragice din sectorul energie, alături de STS, MAI, MApN și SRI au participat, sâmbătă, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național. Simularea s-a desfășurat la Centrala Hidroelectrică Șugag, pe valea Sebeșului, în județul Alba.

Peste o sută de specialiști tehnici și operativi din toate entitățile implicate au participat la un exercițiu unic care a simulat un colaps total de tensiune, într-un scenariu apropiat de condițiile reale ale unui incident major, care indisponibilizează inclusiv rețelele de telecomunicații publice.

Traseul de restaurare a pornit din Centrala Hidroelectrică Șugag și a integrat producție fotovoltaică, sisteme de stocare și un grup termoenergetic clasic, pe un traseu care acoperă teritoriul central al Transilvaniei, a anunțat DEER, într-un comunicat.

La exercițiul ”Aurora” din 22 noiembrie au participat reprezentanți ai Transelectrica, Hidroelectrica, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), ROMGAZ, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy.

Exercițiul ”a reunit, în premieră, tehnologii clasice și soluții moderne într-un scenariu dificil, care a cerut decizii rapide, coordonare și sincronizare”, potrivit sursei citate.

A fost testată capacitatea de funcționare a unui sistem energetic complex chiar și în condiții extreme.

YouTube video

La desfășurarea acțiunii au asistat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Pavel Casian Nițulescu, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Cum s-a derulat exercițiul

Sub coordonarea Dispecerului Energetic Național din Transelectrica, echipele tehnice au lucrat în regim de interoperabilitate și sincronizare, pe baza protocoalelor operaționale.

Exercițiul a fost realizat pentru prima dată prin cooperarea a șapte entități din Sistemul Electroenergetic Național, respectiv CNTEE Transelectrica SA, SPEEH Hidroelectrica SA, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), SNGN ROMGAZ SA, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Scenariul a presupus și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventă în condiții reale de criză. În acest cadru, rolul sistemelor de telecomunicații speciale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale este esențial pentru reușita procesului de restaurare.

Alte exerciții în țară

Exercițiul din Centrala Hidroelectrică Șugag încheie o serie de testări inițiate de Transelectrica, în parteneriat cu Hidroelectrica, pe perioada acestui an, menite să asigure pregătirea tehnică și operațională a sistemului pentru situații de urgență.

Acțiunea continuă demersurile similare realizate anterior la CHE Lotru, CHE Vidraru și CHE Porțile de Fier I.

