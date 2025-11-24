Connect with us

Economie

Cheltuielile neprevăzute, tot mai greu de acoperit pentru români: 4 din 10 nu le pot gestiona

Publicat

acum 2 ore

Cheltuielile neprevăzute, tot mai greu de acoperit pentru români. Conform celor mai recente statistici Eurostat din 2024, un procent semnificativ de aproape 40% din populația României se află în imposibilitatea de a gestiona o cheltuială neașteptată.

Această realitate plasează țara pe a cincea poziție în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de stabilitate financiară, subliniind o vulnerabilitate persistentă, în ciuda unor ameliorări minore înregistrate în ultimii ani.

Potrivit publicației Ziarul Financiar, decalajul față de media europeană rămâne considerabil, expunând economia națională la riscuri majore, scrie Mediafax.

Cu un procent de 39–40% al cetățenilor fără rezerve pentru urgențe, România este depășită doar de Bulgaria (45,6%), Letonia (45,3%), Grecia (43,9%) și Lituania la capitolul stabilitate financiară.

La polul opus, state cu economii robuste precum Olanda (16,9%), Malta (18,3%) și Cehia (19,2%) demonstrează o reziliență financiară mult mai mare la nivelul populației, conform analizei preluate de Ziarul Financiar.

Astfel, România se înscrie într-un grup de state membre în care fragilitatea economică a gospodăriilor este o problemă sistemică, arată și datele Eurostat.

Privind în urmă, situația la nivelul întregii Uniuni Europene a cunoscut fluctuații. În 2012, în plină criză financiară, 40% dintre europeni se aflau în această situație.

Procentul a scăzut chiar la 30,8% până în 2019. Pandemia de COVID-19 a inversat temporar acest trend pozitiv. Astfel s-a urcat din nou indicatorul la 32,5% în 2020 și s-a evidențiat fragilitatea economică a multor gospodării.

Sărăcia severă

Situația este și mai alarmantă atunci când se analizează rata sărăciei severe. România ocupă primul loc în UE, cu 17,2% din populație (aproape unul din cinci români) confruntându-se cu deprivare materială acută.

Țara noastră este urmată în acest clasament negativ de Bulgaria (16,6%) și Grecia (14%). State ca Slovenia și Croația au rate de sub 2%, ilustrând disparitățile profunde din interiorul Uniunii.

Specialiștii economici subliniază că aceste cifre nu sunt accidentale, ci reflectă probleme de fond. Profesorul Mihai Ionescu, economist la Universitatea din București, avertizează:

„Vorbim despre deficiențe structurale, nu despre probleme conjuncturale. Soluțiile trebuie să fie la fel de profunde, bazate pe politici publice coerente, nu pe intervenții izolate”, citează Mediafax.

Deși Ministerul Muncii a implementat programe de ajutor, acestea sunt adesea considerate insuficiente pentru a produce o schimbare reală. Pentru acest lucru ar fi necesară o strategie integrată.

Aceasta ar trebui să coreleze asistența socială cu accesul la educație și la locuri de muncă decente.

Strategie pentru creșterea rezilienței economice. Ce recomandă experții

Pentru a combate insecuritatea financiară și sărăcia, experții recomandă o abordare multi-direcțională:

  • Educație și reconversie profesională: Investiția în programe de formare continuă și adaptarea forței de muncă la cerințele sectoarelor economice bine plătite este esențială pentru a crește veniturile stabile.
  • Stimularea economiilor locale: Crearea de oportunități de muncă în comunitățile mici și mijlocii prin investiții strategice ar reduce migrația internă și ar asigura o dezvoltare mai echilibrată.
  • Reformarea sistemului de asistență socială: Programele de sprijin trebuie să fie concepute nu doar ca ajutoare pasive, ci ca instrumente active de incluziune pe piața muncii pentru familiile vulnerabile.
  • Protejarea puterii de cumpărare: Măsurile de combatere a inflației sunt cruciale, deoarece erodarea veniturilor reale afectează în primul rând gospodăriile cu bugete limitate.

Drumul către stabilitate financiară

Deși statisticile indică o ușoară ameliorare în ultimul deceniu, România se confruntă în continuare cu provocări economice majore. Incapacitatea a aproape 40% dintre cetățeni de a acoperi o cheltuială neprevăzută și rata alarmantă a sărăciei severe demonstrează că progresele sunt fragile.

Consolidarea rezilienței economice naționale și sprijinirea gospodăriilor cu venituri reduse necesită mai mult decât măsuri pe termen scurt.

Este chiar imperativă o viziune strategică pe termen lung, axată pe soluții durabile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 2 ore

Cheltuielile neprevăzute, tot mai greu de acoperit pentru români: 4 din 10 nu le pot gestiona
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 3 ore

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Educațieacum 3 ore

Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Administrațieacum 4 zile

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Cheltuielile neprevăzute, tot mai greu de acoperit pentru români: 4 din 10 nu le pot gestiona
Economieacum 5 ore

VIDEO: ”Colaps energetic”. Cel mai amplu exercițiu național de intervenție. Simulare la Centrala Hidroelectrică Șugag
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Scutire de la plata CASS pentru mame, veterani, invalizi și personal monahal. Legi adoptate tacit de Senat
Evenimentacum 5 ore

Ședința CSAT: măsuri pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 16 ore

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

concert toti k1 piata cetatii
Evenimentacum 4 ore

Alba unește România: spectacol folcloric extraordinar la Alba Iulia, pe 1 Decembrie. Alte evenimente de Ziua Națională
Horoscop
Evenimentacum 15 ore

Horoscop pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2025: Simțim nevoia să ne punem ordine în viața personală și în cea profesională
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 3 ore

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Evenimentacum 4 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Administrațieacum 6 ore

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Actualitateacum o zi

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani
Bacalaureat 2024
Educațieacum 4 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Mai mult din Educatie