Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani

Ministerul Educației a publicat, în consultare, programele școlare pentru disciplinele din planurile-cadru pentru învățământul liceal.

Este vorba despre propunerile de programe școlare pentru clasa a IX-a, pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru care vor intra în vigoare începând din anul școlar 2026-2027.

Ministerul anunță că, pe parcursul următoarelor zile vor fi ”transparentizate” toate programele conexe disciplinelor cu debut în clasa a IX-a, care țintesc formarea celor opt competențe-cheie: competențe de limbă/comunicare (alfabetizare); competențe multilingvistice; competențe STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică); competențe digitale; competențe de viață (personale/sociale/de a învăța să învățăm); competențe civice, juridice și de mediu; competențe antreprenoriale; competențe de expresie și sensibilitate culturală.

”Este o schimbare paradigmatică a unor programe deja vechi de aproape 20 de ani. Primul pas concret în reforma curriculumului liceal a fost adoptarea planurilor-cadru, care au stabilit reperele disciplinare și de timp, prin raportare la profilul așteptat al absolventului, în două variante: standard și alternativă”, susține ministrul educației, Daniel David.

Programe școlare pe discipline

Anatomia, Fiziologia și Biomecanica Sportului: Clasele a XI-a – a XII-a; Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul sportiv, toate specializările

Aritmetică: Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea pedagogia învățământului primar clasele a XI-a – a XII-a

Biologie: Clasa a IX-a, Trunchi comun (TC), Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii + Descrierea macroconceptelor pentru noul curriculum de biologie, clasele IX-XII – domeniile de conținut, material de însoțire a programei pentru clasa a IX-a – proiecții pentru clasele a X-a – a XII-a

Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Chimie Industrială

Fizică: Trunchi comun (TC) + Curriculum de specialitate (CS) & Proiecție curriculară pentru disciplina Fizică – TC + CS – clasele a X-a – a XII-a (document explicativ)

Geografie: Trunchi comun (TC) – pentru toate filierele, profilurile, specializările/calificările profesionale clasele IX-XII + Curriculum de specialitate (CS) – pentru filiera teoretică, profil umanist, specializarea științe sociale clasele IX-XII și specializarea filologie clasele IX-X

Gramatica aplicată a limbii române

Clasa a IX-a, Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializările Educație timpurie și Pedagogia educației nonformale

Clasa a IX-a, Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea Pedagogia învățământului primar

Clasele a IX-a și a X-a, Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea Pedagogie generală și Mediere școlară

Alte discilpline

Curriculum

Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Comerţ

Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Economic

Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Electronică. Automatizări

Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Estetica și Igiena Corpului Omenesc

Vezi AICI integral.

