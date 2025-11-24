Educație
Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani
Ministerul Educației a publicat, în consultare, programele școlare pentru disciplinele din planurile-cadru pentru învățământul liceal.
Este vorba despre propunerile de programe școlare pentru clasa a IX-a, pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru care vor intra în vigoare începând din anul școlar 2026-2027.
Ministerul anunță că, pe parcursul următoarelor zile vor fi ”transparentizate” toate programele conexe disciplinelor cu debut în clasa a IX-a, care țintesc formarea celor opt competențe-cheie: competențe de limbă/comunicare (alfabetizare); competențe multilingvistice; competențe STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică); competențe digitale; competențe de viață (personale/sociale/de a învăța să învățăm); competențe civice, juridice și de mediu; competențe antreprenoriale; competențe de expresie și sensibilitate culturală.
”Este o schimbare paradigmatică a unor programe deja vechi de aproape 20 de ani. Primul pas concret în reforma curriculumului liceal a fost adoptarea planurilor-cadru, care au stabilit reperele disciplinare și de timp, prin raportare la profilul așteptat al absolventului, în două variante: standard și alternativă”, susține ministrul educației, Daniel David.
Programe școlare pe discipline
Anatomia, Fiziologia și Biomecanica Sportului: Clasele a XI-a – a XII-a; Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul sportiv, toate specializările
Aritmetică: Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea pedagogia învățământului primar clasele a XI-a – a XII-a
Biologie: Clasa a IX-a, Trunchi comun (TC), Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii + Descrierea macroconceptelor pentru noul curriculum de biologie, clasele IX-XII – domeniile de conținut, material de însoțire a programei pentru clasa a IX-a – proiecții pentru clasele a X-a – a XII-a
Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Chimie Industrială
- Clasele IX-X, Trunchi comun (TC) – Chimie
- Chimie – Clasele IX-XII, Trunchi comun (TC)/Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera teoretică, profilul real, Specializarea matematică-informatică
- Chimie – Clasele IX-XII, Trunchi comun (TC)/Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera teoretică, profilul real, Specializarea științe ale naturii
- Chimie – Clasele IX-XII, Trunchi comun (TC)/Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera tehnologică, profilul tehnic – toate calificările profesionale profilul resurse naturale și protecția mediului – toate calificările profesionale
- Chimie – Clasele IX-XII, Trunchi comun (TC)/Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul militar, Specializarea matematică-informatică militară
Fizică: Trunchi comun (TC) + Curriculum de specialitate (CS) & Proiecție curriculară pentru disciplina Fizică – TC + CS – clasele a X-a – a XII-a (document explicativ)
Geografie: Trunchi comun (TC) – pentru toate filierele, profilurile, specializările/calificările profesionale clasele IX-XII + Curriculum de specialitate (CS) – pentru filiera teoretică, profil umanist, specializarea științe sociale clasele IX-XII și specializarea filologie clasele IX-X
Gramatica aplicată a limbii române
Clasa a IX-a, Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializările Educație timpurie și Pedagogia educației nonformale
Clasa a IX-a, Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea Pedagogia învățământului primar
Clasele a IX-a și a X-a, Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea Pedagogie generală și Mediere școlară
Alte discilpline
- Educație Fizică Și Sport: Clasele a IX-a – a XII-a, Trunchi comun (TC)
- Educație Muzicală: Clasele a IX-a și a X-a, Trunchi comun (TC), Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profil artistic, specializările: coregrafie și arta actorului
- Educație Teatrală: Clasa a XI-a, Trunchi comun (TC)
- Educație Vizuală: Clasele IX-X, Trunchi comun (TC)/filiera vocațională, profil artistic, specializarea teatru, clasele IX-X (CS) specializarea muzică, clasa a XI-a (TC), clasa a XII-a (CDEOS)
- Dezvoltare Personală Și Consiliere În Carieră: Clasele a IX-a – a XII-a, Trunchi comun (TC)
- Discipline Din Domeniul Arte – Arte Vizuale: Clasa a IX-a, Curriculum de specialitate (CS) pentru filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea Pedagogia educației nonformale
Curriculum
- Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Comerţ
- Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Economic
- Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Electronică. Automatizări
- Curriculum pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – filiera tehnologică, Domeniul de pregătire profesională: Estetica și Igiena Corpului Omenesc
Vezi AICI integral.
