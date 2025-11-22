VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium

Alba Iulia a găzduit sâmbătă cea de-a 56-a ediție a Crosului Unirii, un eveniment devenit tradiție care a reunit sute de iubitori ai mișcării. Tradiționalul Cros al Unirii a transformat Latura de Sud a Cetății Alba Carolina într-o adevărată scenă sportivă.

Peste 350 de participanți de toate vârstele s-au aliniat la start, sâmbătă dimineața, pe Latura de Sud a Cetății Alba Carolina. Organizatorii au pregătit două trasee distincte pentru a permite participarea tuturor categoriilor de vârstă. Astfel, cei mai mici sportivi, copiii cu vârste de până la 11 ani, au parcurs un traseu de un kilometru, în timp ce ceilalți participanți s-au înscris la cursa de 2,7 kilometri.

La final, primii trei clasați din fiecare categorie de vârstă au fost recompensați pentru efortul depus și pentru performanțele obținute.

Premiile au fost înmânate de oficialitățile locale: primarul Gabriel Pleșa, viceprimarul Marius Filimon și city managerul Lucian Morgovan.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Alba Iulia, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

