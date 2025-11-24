Connect with us

Administrație

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat

Publicat

acum 8 secunde

Reprezentanții spitalelor din Alba au discutat cu autoritățile județene despre modul de colaborare între instituții, în beneficiul pacienților. Se propune formarea consorțiilor de spitale și interconectarea unităților medicale.

Managerii unităților sanitare din Alba s-au întâlnit, luni, la sediul Consiliului Județean, cu reprezentanți ai Casei de Asigurări de Sănătate și ai Direcției de Sănătate Publică Alba.

”În cadrul întâlnirii s-a discutat despre posibilitatea de interconectare a spitalelor din judeţul nostru privind implementarea sistemului informatic integrat, de mare capacitate, de tip PACS, care permite accesarea uşoară şi rapidă a imaginilor medicale, de la distanţă, precum şi redactarea rezultatelor aferente.

Astfel, rezultatul oricărei investigaţii imagistice (radiografie, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică) este stocat într-o arhivă electronică, prin intermediul unei reţele securizate, de unde poate fi accesat, prin intermediul unei staţii de lucru”, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean Alba.

Un alt subiect adus în discuţie a fost privind formarea consorţiilor de spitale. Astfel vor fi folosite resurse în mod integrat, pentru creşterea calităţii serviciilor medicale.

S-a mai discutat despre caravanele de screening, ”care reprezintă una dintre cele mai eficiente modalităţi de a ajunge la comunităţile vulnerabile şi de a preveni problemele majore de sănătate”, potrivit sursei citate.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit și despre recrutarea medicilor rezidenţi.

Discuțiile s-au derulat având în vedere obiectivul “Îmbunătăţirea comunicării în interesul sistemului de sănătate la nivel instituțional” din cadrul Strategiei Judeţului Alba în Domeniul Sănătăţii, 2025-2030.

foto: Consiliul Județean Alba/ Facebook

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 8 secunde

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Evenimentacum 31 de minute

Cum va fi vremea de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Prognoza meteo pe 2 săptămâni în Transilvania și celelalte regiuni din țară
Evenimentacum O oră

FOTO: Dosar penal după ce un bărbat din Alba Iulia a fost mușcat de un câine, în fața sediului Prefecturii. Ce s-a întâmplat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 secunde

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Administrațieacum 3 zile

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Rabla Auto pentru persoane fizice 2025: AFM a publicat lista cu noi dosare aprobate pentru ecotichete
Economieacum 4 ore

Cât este datoria publică pe cap de român. Date oficiale de la Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Ministrul Muncii, la Alba Iulia. Vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Bărăbanț
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 10 ore

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 10 ore

Horoscop pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2025: Simțim nevoia să ne punem ordine în viața personală și în cea profesională
Aiudacum 2 zile

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 3 zile

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Administrațieacum 8 secunde

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Actualitateacum o zi

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 4 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 4 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie