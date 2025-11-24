Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat

Reprezentanții spitalelor din Alba au discutat cu autoritățile județene despre modul de colaborare între instituții, în beneficiul pacienților. Se propune formarea consorțiilor de spitale și interconectarea unităților medicale.

Managerii unităților sanitare din Alba s-au întâlnit, luni, la sediul Consiliului Județean, cu reprezentanți ai Casei de Asigurări de Sănătate și ai Direcției de Sănătate Publică Alba.

”În cadrul întâlnirii s-a discutat despre posibilitatea de interconectare a spitalelor din judeţul nostru privind implementarea sistemului informatic integrat, de mare capacitate, de tip PACS, care permite accesarea uşoară şi rapidă a imaginilor medicale, de la distanţă, precum şi redactarea rezultatelor aferente.

Astfel, rezultatul oricărei investigaţii imagistice (radiografie, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică) este stocat într-o arhivă electronică, prin intermediul unei reţele securizate, de unde poate fi accesat, prin intermediul unei staţii de lucru”, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean Alba.

Un alt subiect adus în discuţie a fost privind formarea consorţiilor de spitale. Astfel vor fi folosite resurse în mod integrat, pentru creşterea calităţii serviciilor medicale.

S-a mai discutat despre caravanele de screening, ”care reprezintă una dintre cele mai eficiente modalităţi de a ajunge la comunităţile vulnerabile şi de a preveni problemele majore de sănătate”, potrivit sursei citate.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit și despre recrutarea medicilor rezidenţi.

Discuțiile s-au derulat având în vedere obiectivul “Îmbunătăţirea comunicării în interesul sistemului de sănătate la nivel instituțional” din cadrul Strategiei Judeţului Alba în Domeniul Sănătăţii, 2025-2030.

foto: Consiliul Județean Alba/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News