Connect with us

Eveniment

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are

Publicat

acum 44 de secunde

OVES Enterprise, o companie de software din Cluj-Napoca, a anunțat recent dezvoltarea primei rachete de croazieră autonome din România, echipată cu inteligență artificială. Proiectul reprezintă o extindere majoră a companiei în industria tehnologiei de apărare.

Racheta, denumită SAHARA Autonomous System, integrează arhitectura hardware cu platforma Nemesis AI, dezvoltată intern de companie pentru etichetarea și pregătirea datelor din zone de conflict. Platforma funcționează în modul on-premise, permițând configurarea rapidă a modelelor AI și a parametrilor operaționali pentru fiecare misiune, racheta având capacitatea de a adapta traiectoria și reacția în timp real, scrie Economedia.ro.

Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, a precizat că autonomia reală necesită un control total asupra întregului sistem: electronica, unitățile de procesare, flight controller-ul și structura pe care rulează algoritmii. Această integrare devine esențială în scenarii de bruiaj sau de falsificare a semnalelor de navigație prin satelit.

Caracteristici tehnice

Racheta este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri, pentru a reduce detecția radar. Cu excepția motorului turbojet și senzorilor optici, toate componentele sunt dezvoltate intern de OVES Enterprise: de la fuselaj, la plăci electronice, unități de procesare, sisteme de control și infrastructura pe care rulează Nemesis AI.

Sistemul utilizează tehnologia Super Sensor Fusion, prin care AI-ul verifică la fiecare 200 de milisecunde integritatea semnalelor de navigație pentru a detecta interferențe. În caz de perturbare, racheta comută automat pe sistemul intern de măsurare a mișcării, menținând stabilitatea și direcția.

Specificații:

  • Greutate totală: 50 kg (10 kg încărcătură utilă)
  • Tracțiune motor: 310 newtoni
  • Autonomie: aproximativ 200 km (versiunea actuală)
  • Viteza proiectată: 0,85 Mach
  • Versiuni viitoare: distanță medie (500-600 km) și lungă (900-1100 km)

Investiții și planuri viitoare

OVES Enterprise a investit peste un milion de euro în proiect, cu un buget suplimentar de două milioane de euro planificat pentru optimizare și testare. Demonstrația inițială este programată pentru mai 2026, iar prezentarea completă a capabilităților pentru sfârșitul anului 2026.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri și cercetători specializați în AI, avionică, hardware și sisteme de zbor. Compania analizează în prezent propuneri de coproducție pentru etapele ulterioare, adaptate cerințelor clienților potențiali din industria internațională de apărare.

Etichete:
Avatar Raul Ioan

Raul Baciu a intrat în echipa Alba24 în anul 2011. Scrie despre administrație, proiecte de investiții și lucrări de interes public. Este pasionat de fotografie și videografie, deține certificări de pilot la distanță (pilot de drone), este un împătimit de tehnologie și gadgeturi și un vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 45 de secunde

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum O oră

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
ziua mondială a salutului
Evenimentacum 2 ore

21 noiembrie: Ziua Mondială a Salutului. Cum spun oamenii „salut” în diferite părți ale lumii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 20 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 19 ore

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
romexpo, târg de turism
Administrațieacum 3 zile

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
CREDIT cont bancar bcr
Actualitateacum 20 de ore

Ce alegi: credit de nevoi personale sau cont bancar online? (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Evenimentacum 24 de ore

Comunicat PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente. Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 13 ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Evenimentacum 13 ore

Sâmbătă: Crosul Unirii – ediția 56, la Alba Iulia. Competiție sportivă de tradiție, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
cum va fi vremea
Evenimentacum 15 ore

Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 45 de secunde

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum O oră

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Actualitateacum o zi

O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 12 ore

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 19 ore

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie