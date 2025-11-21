O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are

OVES Enterprise, o companie de software din Cluj-Napoca, a anunțat recent dezvoltarea primei rachete de croazieră autonome din România, echipată cu inteligență artificială. Proiectul reprezintă o extindere majoră a companiei în industria tehnologiei de apărare.

Racheta, denumită SAHARA Autonomous System, integrează arhitectura hardware cu platforma Nemesis AI, dezvoltată intern de companie pentru etichetarea și pregătirea datelor din zone de conflict. Platforma funcționează în modul on-premise, permițând configurarea rapidă a modelelor AI și a parametrilor operaționali pentru fiecare misiune, racheta având capacitatea de a adapta traiectoria și reacția în timp real, scrie Economedia.ro.

Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, a precizat că autonomia reală necesită un control total asupra întregului sistem: electronica, unitățile de procesare, flight controller-ul și structura pe care rulează algoritmii. Această integrare devine esențială în scenarii de bruiaj sau de falsificare a semnalelor de navigație prin satelit.

Caracteristici tehnice

Racheta este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri, pentru a reduce detecția radar. Cu excepția motorului turbojet și senzorilor optici, toate componentele sunt dezvoltate intern de OVES Enterprise: de la fuselaj, la plăci electronice, unități de procesare, sisteme de control și infrastructura pe care rulează Nemesis AI.

Sistemul utilizează tehnologia Super Sensor Fusion, prin care AI-ul verifică la fiecare 200 de milisecunde integritatea semnalelor de navigație pentru a detecta interferențe. În caz de perturbare, racheta comută automat pe sistemul intern de măsurare a mișcării, menținând stabilitatea și direcția.

Specificații:

Greutate totală: 50 kg (10 kg încărcătură utilă)

Tracțiune motor: 310 newtoni

Autonomie: aproximativ 200 km (versiunea actuală)

Viteza proiectată: 0,85 Mach

Versiuni viitoare: distanță medie (500-600 km) și lungă (900-1100 km)

Investiții și planuri viitoare

OVES Enterprise a investit peste un milion de euro în proiect, cu un buget suplimentar de două milioane de euro planificat pentru optimizare și testare. Demonstrația inițială este programată pentru mai 2026, iar prezentarea completă a capabilităților pentru sfârșitul anului 2026.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri și cercetători specializați în AI, avionică, hardware și sisteme de zbor. Compania analizează în prezent propuneri de coproducție pentru etapele ulterioare, adaptate cerințelor clienților potențiali din industria internațională de apărare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Raul Ioan Citește toate articolele Raul Baciu a intrat în echipa Alba24 în anul 2011. Scrie despre administrație, proiecte de investiții și lucrări de interes public. Este pasionat de fotografie și videografie, deține certificări de pilot la distanță (pilot de drone), este un împătimit de tehnologie și gadgeturi și un vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News