Alba unește România: spectacol folcloric extraordinar la Alba Iulia, pe 1 Decembrie. Alte evenimente de Ziua Națională

La Alba Iulia, pe 1 Decembrie, de Ziua Națională, în Piața Cetății va fi spectacol folcloric extraordinar.

”Alba unește România” este un regal folcloric dedicat identității noastre naționale, valorilor autentice și respectului față de înaintași, transmite Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

Luni, 1 decembrie, de la ora 16.00, vor urca pe scenă:

Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava

Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău

Ansamblul Folcloric al Județului Alba,

alături de soliști îndrăgiți ai folclorului românesc din diferite zone istorice.

La finalul concertului, la ora 20.30, va fi spectacol de artificii.

Alte evenimente de Ziua Națională la Alba Iulia

Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba a anunțat și alte evenimente organizate cu ocazia Zilei Naționale la Alba Iulia:

29 noiembrie – 1 decembrie: Târgul de meșteșuguri tradiționale românești – Palatul Principilor Transilvaniei, între orele 10.00 și 19.00

Veți descoperi: obiecte de artă populară, tehnici tradiționale de confecționare și decorare, ateliere dinamice pentru public, dialog cu meșteșugari autentici din diverse zone ale țării

29-30 noiembrie: momente de folclor muzical, literar și coregrafic, orele 13.00-17.00, Palatul Principilor Transilvaniei

Centrul Etnografic al Județului Alba – spațiile expoziționale de la Poarta a III-a a Cetății

Veți putea descoperi: costume tradiționale originale ale diferitelor zone etnografice din Alba, obiecte de patrimoniu popular, istoria și simbolistica motivelor ornamentale românești, legătura dintre costum, comunitate și identitate națională

Program de vizitare:

29 noiembrie 2025: 15:00 – 19:00

30 noiembrie 2025: 15:00 – 20:00

1 decembrie 2025: 12:00 – 20:00

29 noiembrie – 1 decembrie: momente muzicale cu Cvartetul de coarde al județului Alba

Protagoniști: Dan-Liviu Cernat (vioara I), Mădălin Danciu (vioara II), Mădălina Gherman-Neag (violă), Cătălina Tincu (violoncel)

Programul concertelor:

29 noiembrie, ora 16.30 – ”Memorie în lumină” – omagiu sonor adus locului în care România s-a reîntregit. Esplanada Muzeului Național al Unirii

30 noiembrie 2025 – Concert de muzică clasică la Depozitul de Ceramică Veche

1 decembrie, ora 16.00 – Concert cameral ”Despe România” – Palatul Principilor, Sala Dietei

29 noiembrie – 1 decembrie: Ateliere interactive de olărit pentru copii și adulți la Depozitul de Ceramică Veche (Aleea Sfântul Capistrano, Cetatea Alba Carolina), între orele 10.00-17.00

Participanții vor putea lucra efectiv cu lutul, descoperi tehnici tradiționale, experimenta roata olarului, crea obiecte unice, realizate chiar de ei.

28 noiembrie – 3 decembrie: Expoziția de artă fotografică ”Chipuri și clipe – Ziua Națională în imagini”, la Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, strada Mihai Viteazul 2

