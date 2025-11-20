Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe

Ministerul Educației propune reguli privind temele pentru acasă date elevilor de către profesori. Prin aceste sarcini, trebuie evitată pierderea interesului elevilor pentru învățare sau starea de oboseală fizică ori emoțională.

Un proiect de ordin al ministrului Educației stabilește reguli noi privind rolul temei pentru acasă, precum și raționalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi.

Teme pentru acasă. Obiective

Potrivit documentului, prin temele pentru acasă propuse, se va urmări:

obținerea de rezultate imediate în învățare – consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achizițiilor școlare în contexte noi de învățare

obținerea unor efecte pe termen lung în învățare – încurajarea învățării; construirea unei atitudini pozitive față de școală; motivaţia pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi; dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare în viața cotidiană

obținerea unor efecte în planul dezvoltării personale al elevilor – stimularea curiozității, a responsabilității, dezvoltarea abilității de a persevera în învăţare; capacitatea de a-și organiza timpul; motivația, creșterea încrederii în sine

consolidarea relației familie – școală – respectarea principiului egalității de șanse, creșterea încrederii familiei în școală.

Teme pentru acasă diferențiate

Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează:

tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei

tema suplimentară care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

Teme pentru acasă: timp alocat

La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore.

Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe modul.

În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial

Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar.

Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor și părinților monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor Directorul unității de învățământ preuniversitar monitorizează respectarea regulilor, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor și părinților.

Evaluarea temelor pentru acasă

În special în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicații și activități în clasă, asemănătoare temei pentru acasă.

Temele pentru acasă trebuie evaluate. Evaluarea temei pentru acasă se poate realiza:

frontal

prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți

printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă

Notarea temei pentru acasă nu este obligatorie.

Tehnici de învățare independentă

În cadrul orelor la clasă o atenție specială se acordă tehnicilor de învățare independentă. În acest sens, în programul școlar se vor exersa modalități de rezolvare independentă a unor sarcini de lucru, astfel încât aceste deprinderi să fie transferabile și în efectuarea temelor pentru acasă.

În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

Tema pentru acasă nu este instrument de pedeapsă

Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.

Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.

Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților.

