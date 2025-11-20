Connect with us

Educație

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe

Bacalaureat 2024

Publicat

acum 36 de secunde

Ministerul Educației propune reguli privind temele pentru acasă date elevilor de către profesori. Prin aceste sarcini, trebuie evitată pierderea interesului elevilor pentru învățare sau starea de oboseală fizică ori emoțională.

Un proiect de ordin al ministrului Educației stabilește reguli noi privind rolul temei pentru acasă, precum și raționalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi.

Teme pentru acasă. Obiective

Potrivit documentului, prin temele pentru acasă propuse, se va urmări:

  • obținerea de rezultate imediate în învățare – consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achizițiilor școlare în contexte noi de învățare
  • obținerea unor efecte pe termen lung în învățare – încurajarea învățării; construirea unei atitudini pozitive față de școală; motivaţia pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi; dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare în viața cotidiană
  • obținerea unor efecte în planul dezvoltării personale al elevilor – stimularea curiozității, a responsabilității, dezvoltarea abilității de a persevera în învăţare; capacitatea de a-și organiza timpul; motivația, creșterea încrederii în sine
  • consolidarea relației familie – școală – respectarea principiului egalității de șanse, creșterea încrederii familiei în școală.

Teme pentru acasă diferențiate

Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează:

  • tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei
  • tema suplimentară care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

Teme pentru acasă: timp alocat

La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore.

Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe modul.

În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial

Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar.

Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor și părinților monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor Directorul unității de învățământ preuniversitar monitorizează respectarea regulilor, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor și părinților.

Evaluarea temelor pentru acasă

În special în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicații și activități în clasă, asemănătoare temei pentru acasă.

Temele pentru acasă trebuie evaluate. Evaluarea temei pentru acasă se poate realiza:

  • frontal
  • prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți
  • printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă

Notarea temei pentru acasă nu este obligatorie.

Tehnici de învățare independentă

În cadrul orelor la clasă o atenție specială se acordă tehnicilor de învățare independentă. În acest sens, în programul școlar se vor exersa modalități de rezolvare independentă a unor sarcini de lucru, astfel încât aceste deprinderi să fie transferabile și în efectuarea temelor pentru acasă.

În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

Tema pentru acasă nu este instrument de pedeapsă

Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.

Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.

Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Bacalaureat 2024
Educațieacum 37 de secunde

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Evenimentacum 30 de minute

Un proces celebru ajunge pe rolul Curții de Apel Alba Iulia: Milionarul Victor Micula a obținut strămutarea unui dosar din Oradea
Evenimentacum O oră

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 8 ore

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
romexpo, târg de turism
Administrațieacum 2 zile

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
CREDIT cont bancar bcr
Actualitateacum 9 ore

Ce alegi: credit de nevoi personale sau cont bancar online? (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Evenimentacum 12 ore

Comunicat PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente. Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Evenimentacum 2 ore

Sâmbătă: Crosul Unirii – ediția 56, la Alba Iulia. Competiție sportivă de tradiție, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
cum va fi vremea
Evenimentacum 3 ore

Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament
Actualitateacum 3 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Actualitateacum o zi

O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 37 de secunde

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 7 ore

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie