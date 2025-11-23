Connect with us

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii

acum 23 de secunde

Se spune că un pahar de vin roșu ar avea beneficii neașteptate pentru sănătate. Medicii au încercat să afle care este momentul ideal pentru a bea vin astfel încât acesta să producă beneficii cât mari pentru sănătate.

Medicul Michael Mosley a dezvăluit că o băutură populară poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea colesterolului, scăderea tensiunii arteriale și multe altele. Înainte de moartea sa, expertul a avut o serie de emisiuni la BBC Radio 4 în care a relatat, printre altele, că un pahar obișnuit de vin roșu a îmbunătățit nivelul colesterolului, potrivit Express.

„În Israel, în 2015, oamenii de știință au luat 224 de diabetici abstinenti și i-au repartizat aleatoriu fie la un pahar mediu de vin roșu, fie la un pahar de vin alb, fie la un pahar de apă minerală la cină – în fiecare seară, timp de doi ani.

Consumatorii de vin roșu au ieșit învingători, cu îmbunătățiri semnificative ale scorurilor de colesterol și, poate surprinzător, ale calității somnului”, a transmis medicul în emisiunea radio, potrivit Mediafax.

Control mai bun al glicemiei

Beneficiile nu se termină aici, deoarece unele dintre persoanele care au băut vin roșu au avut și un control mai bun al glicemiei, iar acest lucru se spune că este departe de a fi o „coincidență”.

„Un alt studiu din Spania a arătat că consumul de vin roșu poate îmbunătăți răspunsul organismului la insulină, rezultând capacitatea de a elimina zahărul din sânge mai rapid”, s-a mai anunțat în cadrul emisiunii.

Studiile au arătat și ce moment este cel mai indicat pentru consumul de vin. Băutura trebuie consumată cu moderație, în timpul mesei, experții spunând că acest lucru „este mult mai bun pentru dumneavoastră decât să o consumați în alte condiții”.

Risc mai mic de diabet

Un studiu care a urmărit 312.000 de persoane timp de 11 ani a constatat că un pahar de vin consumat în timpul mesei a fost asociat cu un risc cu 14% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2. Efectul protector a apărut numai atunci când vinul a fost consumat cu mâncare și cu moderație.

Tim Spector, profesor de epidemiologie la King’s College London, a aprofundat și el subiectul în cadrul emisiunii de la BBC. El a spus că s-a demonstrat că vinul roșu îmbunătățește microbiomul, conform datelor colectate de la aproape 5.000 de persoane.

„Ceea ce am descoperit a fost că consumatorii de vin roșu aveau un microbiom intestinal mai sănătos și mai divers decât cei care nu consumă alcool. Și, în general, consumatorii de alcool aveau un microbiom mai slab decât cei care nu consumă alcool”, a transmis Spector.

El a explicat că microbiomul intestinal este unul dintre puținele aspecte ale corpului uman care nu este modelat de genetică, ci în întregime de factori de mediu și alimentari. Dovezile sugerează că „vinul roșu ar putea fi de fapt – în cantități mici și modeste – bun pentru intestinele noastre.”

Atenție la detalii

Doctorul Tim Spector a spus că oamenii trebuie să fie atenți la detalii.

„Cu siguranță nu spunem că alcoolul în sine este bun pentru tine”, subliniind că studiul a arătat că odată ce un consumator se apropie de trei pahare de vin roșu pe zi, în medie, se pierde orice beneficiu.

El a adăugat că un pahar la masă este o cantitate rezonabilă.

„Totuși, ar trebui să încercați să evitați porțiile mari pe care le-ați putea găsi, de exemplu, într-un pub. Vorbim despre paharele de vin tradiționale franțuzești, unde ați bea între șase pahare și o sticlă”, a explicat el.

Concluzia este că în cazul vinului roșu oamenii trebuie să se limiteze la un pahar mic sau două, câteva zile pe săptămână. Această abordare poate susține atât microbiomul intestinal, cât și inima.

