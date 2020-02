Victorie categorică pentru Volei Alba Blaj în fața Rapidului. Cum pot ajunge suporterii la următorul meci din Liga Campionilor

Sâmbătă seara, Volei Alba Blaj a învins pe Rapid București, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-13), în etapa a XVII-a a Diviziei A1. Campioana României, care se află pe primul loc în clasament, va juca tot pe teren propriu următoarele două partide din campionat: cu CSO Voluntari (miercuri) și cu Dinamo (sâmbătă).

De luni, suporterii blăjeni se pot înscrie pentru deplasarea gratuită la meciul cu Vasas Budapesta, din ultima etapă a Ligii Campionilor, programat la Sibiu, în data de 18 februarie.

Volei Alba Blaj vs Rapid București

Partida de sâmbătă a durat doar 56 de minute și a fost un bun prilej pentru Darko Zakoč de a le folosi pe cele mai tinere jucătoare din lot, Ștefania Cheluță și Francesca Alupei, care au jucat pe durata întregului meci.

De altfel, tehnicianul sârb nu a operat nici o înlocuire pe parcursul întâlnirii și nu a solicitat nici un time-out în timpul jocului. Ramona Rus și Ștefania Cheluță (folosită pe postul de universal) au încheiat meciul cu cele mai multe puncte reușite, câte 15 de fiecare.

Volei Alba Blaj, antrenor Darko Zakoč: Aleksandra Cirović 1p. – Bianka Buša 8p. (1 as, 1 blocaj), Francesca Alupei 5p. (1 as, 2 blocaje), Ștefania Cheluță 15p. (2 ași, 4 blocaje), Ramona Rus 15p. (2 ași, 1 blocaj), Maja Aleksić 7p. (1 as, 3 blocaje) – Kirsten Knip (libero).

Rapid, antrenor Mihai Duță: Natalia Preda 1p. (1 blocaj) – Irina Radu 6p. (1 as), Daniela Dobre 4p. (1 blocaj), Bianca Mușătoiu 4p. (1 as, 1 blocaj), Silvia Coman 4p., Adriana Alexandru 3p. (2 blocaje) – Andra Cojocaru (libero). Au mai jucat: Maria Pană, Cora Niță 1p. și Mara Bratu 1p.

În clasament, după această etapă, Volei Alba Blaj se află pe primul loc (43 puncte), urmată de Dinamo (42 puncte), CSM Târgoviște (37 puncte) și Știința Bacău (33 puncte).

Campioana României va juca tot pe teren propriu următoarele două partide din campionat: cu CSO Voluntari (miercuri, 12 februarie, de la ora 18:00) și cu Dinamo (sâmbătă, 15 februarie, de la ora 13:30).

Meciul din Liga Campionilor

De luni, 10 februarie, se fac înscrieri pentru deplasarea suporterilor blăjeni la meciul cu Vasas Budapesta, care se va desfășura marți, 18 februarie, de la ora 17:00, în Sala Transilvania din Sibiu, în ultima etapă a Grupei D a Ligii Campionilor.

Înscrierile se fac la Registratura Primăriei Blaj, în fiecare zi, între orele 08:00 – 16:00, până vineri, 14 februarie, ora 15:00. Deplasarea se va face din faţa Primăriei Blaj, marți, 18 februarie, de la ora 14:00.

sursă: Facebook – Volei Alba Blaj

