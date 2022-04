VIDEO: Candidează Mircea Geoană la prezidențiale în 2024? Mandatul la NATO i se încheie la sfârșitul lui 2023. Cum stă în sondaje

Mircea Geoană este pregătit să revină în țară cu tot ceea ce a învățat și acumulat în funcția de vârf de la NATO. Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO în funcție, apare tot mai des în România în public. Conflictul din Ucraina aduce în discuție tot mai des problemele de securitate zonale, europene și mondiale.

În România alegerile prezidențiale din 2024 se apropie și președintele Klaus Iohannis numai are voie la un nou mandat.

Lupta pe acest front se deschide, apare tot mai mult întrebarea – Va încerca Mircea Geoană să candideze la alegerile prezidențiale din 2024?

Jurnalista Dana Chera l-a întrebat pe Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, dacă s-a gândit să se întoarcă în România la finalul mandatului și să candideze pentru funcția de președinte al României scrie DCNews.ro

”Suntem amândoi prea vechi în sportul acesta ca să mă uit la sondaje. Sondajele sunt o fotografie de moment, sunt foarte mulți factori care concură” a răspuns inițial Mircea Geoană, care se bucură de încredere în rândul românilor.

”Să le lăsăm încolo de sondaje, fără sondaje” a intervenit Dana Chera.

Mircea Geoană, la masa mare, cu toată lumea care contează

”Ceea ce este foarte important este să-mi fac datoria aici, unde muncesc, și cred că o fac bine. Îmi place la nebunie ceea ce fac. Învăț în fiecare zi, conduc inovarea la NATO, conduc partea de cibernetic la NATO, fac atât de multe lucruri interesante încât, chiar și după marea experiență politică și publică, cred că aici am acumulat enorm de multe lucruri importante și interesante. Plus că stai la masa mare, în sufrageria centrală, cu toată lumea care contează.” a afirmat Mircea Geoană.

Mircea Geoană, candidatură la prezidențiale după NATO?

”Încă nu m-am hotărât ce fac după ce termin la NATO.” a spus Mircea Geoană. ”Am variante multiple după ce termin. Dumnezeu mi-a dat norocul ăsta, să se mai întoarcă manivela o dată și să fiu reloaded prin ceea ce fac acum.

Țin la țara mea și vreau să ajut cât de mult pot. Nu trebuie să fii neapărat președinte ca să poți s-o faci. Vom vedea atunci ce realitate este, ce nevoi vor fi și-mi voi ajuta țara indiferent că am să fac politică din nou, am să fac o altă poziție poate și mai importantă afară, că am să mă ocup să cresc o universitate sau am să fac business sau orice altceva.

Am marele lux să-mi aleg ceea ce cred că este bine, dar am și un sentiment profund față de țară. Am și un sentiment de oportunitate. Mă doare inima să văd că putem face mai mult și mai repede.

Voi termina la NATO undeva pe final de 2023, vom vedea dacă secretarul general al NATO mă va ruga să stau cu el mai mult, i s-a prelungit și dânsului mandatul. Sunt mulți factori.” a continuat Mircea Geoană.

În 2024 vor fi patru rânduri de alegeri, inclusiv prezidențiale.

”Sunt absolut hotărât să aduc acasă, într-o formă sau în alta, tot ce am învățat, toată influența pe care o am și, efectiv, cred că sunt un lider mai bun acum, nu în sensul electoral” a mai spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană în sondaje

Potrivit ultimului sondaj la comandat PSD, Alexandru Rafila, Mircea Geoană și Nicolae Ciucă se află la egalitate în topul încrederii românilor, cu 34%.

La polul opus este președintele PNL, Florin Cîțu, cotat cu doar 6% încredere a electoratului. În cazul acordării unui sprijin militar pentru Ucraina, doar o mică parte din români ar fi de acord.

Aparițiile lui Mircea Geoană în spațiul public sunt din ce în ce mai dese. În ultimele luni, speculațiile cu privire la o posibilă candidatură a numărului 2 din NATO la președinția României, în 2024, s-au întețit.

Fostul candidat la prezidențiale, învins de Traian Băsescu peste noapte, în 2009, lasă deschisă discuția pentru o eventuală cursă electorală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News