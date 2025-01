VIDEO: Cel mai nou magazin Sinsay te așteaptă în Alba Iulia, la Alba Mall, din 30 ianuarie (P)

La Alba Mall s-a deschis magazinul Sinsay. Sunt disponibile cele mai noi colecții de produse pentru femei, bărbați, copii și casă.

”Alba Mall Plus Sinsay = Faaaashiiiion, All The Way!

Din 30 ianuarie, cel mai nou magazin Sinsay te așteaptă în Alba Iulia, la Alba Mall.

Descoperă cele mai noi colecții pentru femei, bărbați, copii și casă în noul magazin Sinsay! Te așteptăm la cumpărături pentru întreaga familie! Sinsay- Super tendințe. Super Prețuri!

SINSAY – Walk The Fashion Way!”, este anunțul complexului comercial.

Despre Sinsay

Brandul de fashion Sinsay este parte a grupului polonez LPP Fashion din 2013. Primul magazin fizic în România a fost deschis în 2015 la Brașov, iar din 2017 au început vânzările online.

În România, Sinsay are peste 3500 de angajați.

Sinsay are peste 147 de magazine în România. Cel mai nou magazin deschis la Alba Mall Alba Iulia este deschis zilnic, între orele 10.00-21.00.

Grupul LLP mai deține, pe lângă Sinsay, și alte patru mărci de modă recunoscute: Reserved, House, Cropp, Mohito.

